ミラノ・コルティナ冬季オリンピック・パラリンピックTEAM JAPAN応援感謝パレード（25日開催）に向けて、フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来（24）・木原龍一（33）らメダリストがコメントした。

【写真を見る】りくりゅう「初々しい感じになる」冬季五輪初のパレード、朝9時の開催に坂本花織「早起きは三文の徳（笑）」

冬季五輪初となる銀座のパレードに参加する“りくりゅう”の三浦は「多分初々しい感じになると思うんですけど、そういったところを見てほしいなと思います」と笑みを溢す。

さらに「皆様の支えがなければ私たちは金メダルを取ることはなかった」と話した三浦に対し、木原も「沢山の方々に支えていただいて、自分たちはオリンピックを戦い抜くことができた」とペア結成当初から応援してくれた人達に支えられて来たことを語った。

直接思いを伝えられる貴重な機会に、木原は「ありがとうございましたというのを心からお伝えしたい」。三浦は「時間が許す限り皆さまとお話ししたいな」と交流を楽しみにしている様子。

フィギュアスケート女子シングルで銀メダルを獲得した坂本花織（26）は朝早くのパレードに「お仕事を金曜日までやってきっと疲れてると思いますが、早起きは三文の徳ということで。ぜひ来てもらえたら嬉しいです」と笑顔で呼びかけ、「さかもとー！って呼んでください」と坂本らしさを見せた。

スピードスケートで3種目に出場、3つの銅メダルを獲得した郄木美帆（31）は「どんな景色が見れるのかなっていう楽しみが1つあります」。「パレードに参加するオリンピアンと、来てくださった皆様とともに最高の景色が作れたら」と初のパレードに期待を膨らませた。

パレードはミラノ・コルティナ五輪・パラ五輪で活躍したメダリスト（オリンピック23選手・パラリンピック3選手）をはじめ、出場アスリート総勢115人が参加予定。



【TEAM JAPAN応援感謝パレード・日程】

■4月25日 午前9時10分〜11時

■オープニングセレモニー

コレド室町テラス大屋根広場（中央区日本橋室町）

■パレード

日本橋中央通り※雨天決行・荒天中止

