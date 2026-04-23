「新しい電車だ」

神奈川の鎌倉から江ノ島を経由して藤沢の間を結ぶ江ノ電（江ノ島電鉄）で2026年4月19日（日）、新型車両700形電車の営業運転が始まりました。新型車両がどのような形で乗客に受け入れられているのか、実際に乗車して確かめてみました。

【座席は2種類】江ノ電「新型車両」の車内を見る（写真）

今回乗車したのはデビュー翌日の20日（月）です。初めての平日の午後に藤沢から鎌倉まで利用してみました。

江の島や鎌倉では多くの観光客が押し寄せ、「オーバーツーリズム」が問題とされています。江ノ電は平日でも多くの観光利用がありますが、特に観光客が目立つのは江ノ島と鎌倉の間です。藤沢方は地元の利用客が目立ち、列車の混雑もなく、車内にはゆとりがあります。

平日のためか、電車を撮影するファンは少数でした。しかし、地元の乗客も新車に気が付いたようで、家族連れの子供が「新しい電車だ」と言うと、親御さんがうなずく様子も見られました。

700形は、主に海側の座席が1人掛け・向い合わせのボックス席によるクロスシート、通路を挟んで山側は窓を背にしたロングシートで、座ると海が見えるように配慮されています。また、クロスシートの上には荷棚がありませんが、乗車時間の短い江ノ電では荷棚が少なくてもそれほど不便ではないかもしれません。

窓にはカーテンが付いています。西日がまぶしいのでカーテンを下ろしてみることにしました。全部下ろすこともできますが、今回は半分だけ下ろして、日差しを遮りつつ、クロスシートで景色を楽しもうとします。しかし、少し屈んで窓の外を見る形になってしまいました。最近の車両は、好きな位置でカーテンを止められるフリーストップのタイプもありますが、700形もこのタイプにしてもらえると嬉しいところです。

混雑に配慮した新型車両

列車が江ノ島に着くと下校の生徒と観光客が一斉に乗車し、鎌倉行きの車内が混み合ってきました。江ノ電の車両は路線の制約で比較的小さく、長さも2両で25mほどです。1両あたり片側2か所に扉がありますが、700形は両開きの扉を採用し、さらに扉付近のスペースを広く取っています。加えて、海側をクロスシートとしたことで通路の幅も広くなっています。

内装は緑色の座席に木目調の床で、乗務員室背後の壁面なども木目調に仕上げられています。緑色のイメージでどこかレトロなイメージがある江ノ電ですが、700形の車内の色使いは江ノ電のイメージを踏まえたものとして、納得がいくようにも思います。

江ノ電を出発した列車は、アニメなどの舞台として知られる鎌倉高校前の周辺で海沿いを走ります。先の通り、海側はクロスシートのため、窓から海がよく見えるようになりました。鎌倉高校前はホームが混み合い、700形から乗車促進のメロディが流れましたが、音色は小田急の車両と同じものが使用されていました。

鎌倉高校前の周辺は外国人観光客の姿が目立つようになり、沿線や各駅ではスマートフォンなどで江ノ電を撮影する姿も数多く見られました。中には新車を目当てにしたファンの姿もありましたが、数は観光客の方が圧倒しています。「江ノ電の新車」を撮るというよりも、「旅の思い出」に写真を撮ろうとしたら新車が偶然やってきた、という方が実状なのかもしれません。

途中、逆方向の藤沢へ向かう列車とすれ違いましたが、反対側の列車も通勤ラッシュ並の混雑でした。先の通り700形の扉は両開きですが、江ノ電の古い車両は片開きが多く、扉の幅が狭い上、扉の周辺のスペースが少ないことが混雑に拍車をかけているようにも見えました。700形も扉付近に利用客が固まる傾向は変わりませんが、心なしか余裕があるようにも見えます。

車内が「広くなったね」

鎌倉大仏の最寄り駅でもある長谷に到着すると、乗客の入れ替わりがありました。しかし、下車より乗車の方が多く、鎌倉に向かって最も混み合う区間に。ここでも新型車両に気付いた乗客がいて、「広くなったね」という声が聞こえてきました。

700形は、先の通りクロスシートの導入や出入口付近の拡大により、従来の車両に比べて乗り降りがスムーズになったように見受けられます。一方で座席の数は減っていますが、混雑に対処しつつ車窓にも配慮するとなると、座席数との折り合いをつけるのが難しいようです。

また、ロングシートの端にある仕切（袖仕切）は透明で、江ノ電や大仏のイラストが添えられています。しかし、車内が混雑していて、せっかくのイラストが人混みに埋もれています。混雑する車内を前提とするのであれば、扉の上にある液晶式の車内表示器の脇や、天井にイラストを添えた方が、大勢の乗客の目に触れるのかもしれません。

列車が鎌倉に到着すると、折り返し藤沢行きとなり、再び大勢の観光客を乗せて発車していきました。

今回は主に乗客の視点で700形を観察してみましたが、実際の運行では運転や車両のメンテナンスにも配慮したものが求められます。利用者の目に触れる点を見た限りでは、昨今の江ノ電の事情を踏まえつつ、ほどよく造り込まれた車両という印象を受けました。

江ノ電は列車位置情報を公式サイトで公開しており、700形が使用されている日はアイコンで位置が表示されています。700形以外も同様に、車両の種類・形式がアイコンで直感的に分かるようになっています。