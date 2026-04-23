舘ひろし×眞栄田郷敦、元ヤクザと少年の絆 世代異なるスターが魅せる映画「港のひかり」
【モデルプレス＝2026/04/23】Prime Videoにて配信されている、年の差を超えた友情と再会を描く映画「港のひかり」。日本を代表するレジェンド・舘ひろしと、圧倒的な存在感を放つ実力派・眞栄田郷敦。この2人が織りなす、エモーショナルな物語を解説する。
【写真】舘ひろし＆眞栄田郷敦、血まみれで抱き合う
藤井道人監督とキャメラマン・木村大作氏が放つ至高の一作。全編35mmフィルムの美麗な映像美の中、血縁を超えた「誰かのために生きる」人間の強さと、12年に及ぶ魂の絆を圧倒的なスケールで描き出している。
孤独な漁師・三浦（舘ひろし）は、弱視ゆえに虐げられていた少年・幸太（子役：尾上眞秀）を救うため、自ら罪を背負い姿を消した。12年後、出所した三浦の前に現れたのは、かつて自分を救ってくれた“おじさん”に憧れ、刑事となった成長した幸太（眞栄田郷敦）だった。警察の資料から恩人の正体が「犯罪者」であることを知った幸太の葛藤、そして再会した2人の前に再び立ちふさがるかつての因縁。物語は、静かな港町を舞台に激しく加速していく。
最大の見どころは、大人になった幸太を演じる眞栄田の“眼差し”の演技。尊敬と疑念の間で引き裂かれる刑事という難役を、彼は研ぎ澄まされた力強さと、時折見せる幼少期のような脆さで見事に体現している。舘が醸し出す哀愁漂う色気と、眞栄田が放つ瑞々しくも熱いエネルギーが共鳴する瞬間、画面から目が離せない。2人が選んだ正義の形に、視聴者の心は激しく揺さぶられるはずだ。
どんなに過酷な運命に翻弄されても、消えない光がある。世代を超えたスター2人が見せる愛と覚悟の物語は、観る者の心に深い爪痕を残すだろう。この熱く、切ない余韻にどっぷりと浸ってほしい。（modelpress編集部）
日本海を臨む小さな漁村に暮らす三浦（舘）は、漁師で日銭を稼ぎながら細々と生活していた。ある日、三浦は通学路で白い杖をついて歩く少年の幸太（尾上眞秀）を見かける。弱視を患う幸太を、同級生の子どもたちは、わざと転ばせて笑い者にしていた。幸太は両親をヤクザ絡みの交通事故で亡くし、彼を引き取った叔母はろくに育児もせず、その交際相手からも暴力を振るわれていた。事情を知った三浦は、孤独な幸太にどこか自身の姿を重ね、自分の船に乗ってみるかと誘う。自分のことを“おじさん”と慕い、一人の人間として接してくれた幸太に救われた三浦は、かつて敵対していたヤクザの取引を襲い、お金を盗み、幸太の目を治療することに。そして、三浦は幸太に一通の手紙を残して刑務所へ。遠くへ行ってしまった“おじさん”を見ることなく幸太は孤児院へ入所する。
―12年後―
出所した三浦は、静かに暮らすことを望み、地方の運転代行業者として働いていた。幸太とは手紙のやり取りは続いており、“おじさん”に会いたいと思いながら、幸太は三浦に憧れて刑事になっていた。そんな中、警察の資料から“おじさん”の正体を知って葛藤する幸太。それでも会いたいと願った幸太は居場所を突き止め、三浦と再会する。しかし、彼らの出会いはかつての因縁を呼び起こしてしまうことに。ヤクザに狙われる三浦と幸太。ヤクザに立ち向かう三浦。そして、幸太も“おじさん”のためにヤクザの元へ向かっていたー。
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【写真】舘ひろし＆眞栄田郷敦、血まみれで抱き合う
◆「港のひかり」
藤井道人監督とキャメラマン・木村大作氏が放つ至高の一作。全編35mmフィルムの美麗な映像美の中、血縁を超えた「誰かのために生きる」人間の強さと、12年に及ぶ魂の絆を圧倒的なスケールで描き出している。
◆舘ひろし×眞栄田郷敦、世代の異なるスター2人が見せる躍動
孤独な漁師・三浦（舘ひろし）は、弱視ゆえに虐げられていた少年・幸太（子役：尾上眞秀）を救うため、自ら罪を背負い姿を消した。12年後、出所した三浦の前に現れたのは、かつて自分を救ってくれた“おじさん”に憧れ、刑事となった成長した幸太（眞栄田郷敦）だった。警察の資料から恩人の正体が「犯罪者」であることを知った幸太の葛藤、そして再会した2人の前に再び立ちふさがるかつての因縁。物語は、静かな港町を舞台に激しく加速していく。
最大の見どころは、大人になった幸太を演じる眞栄田の“眼差し”の演技。尊敬と疑念の間で引き裂かれる刑事という難役を、彼は研ぎ澄まされた力強さと、時折見せる幼少期のような脆さで見事に体現している。舘が醸し出す哀愁漂う色気と、眞栄田が放つ瑞々しくも熱いエネルギーが共鳴する瞬間、画面から目が離せない。2人が選んだ正義の形に、視聴者の心は激しく揺さぶられるはずだ。
どんなに過酷な運命に翻弄されても、消えない光がある。世代を超えたスター2人が見せる愛と覚悟の物語は、観る者の心に深い爪痕を残すだろう。この熱く、切ない余韻にどっぷりと浸ってほしい。（modelpress編集部）
◆「港のひかり」あらすじ
日本海を臨む小さな漁村に暮らす三浦（舘）は、漁師で日銭を稼ぎながら細々と生活していた。ある日、三浦は通学路で白い杖をついて歩く少年の幸太（尾上眞秀）を見かける。弱視を患う幸太を、同級生の子どもたちは、わざと転ばせて笑い者にしていた。幸太は両親をヤクザ絡みの交通事故で亡くし、彼を引き取った叔母はろくに育児もせず、その交際相手からも暴力を振るわれていた。事情を知った三浦は、孤独な幸太にどこか自身の姿を重ね、自分の船に乗ってみるかと誘う。自分のことを“おじさん”と慕い、一人の人間として接してくれた幸太に救われた三浦は、かつて敵対していたヤクザの取引を襲い、お金を盗み、幸太の目を治療することに。そして、三浦は幸太に一通の手紙を残して刑務所へ。遠くへ行ってしまった“おじさん”を見ることなく幸太は孤児院へ入所する。
―12年後―
出所した三浦は、静かに暮らすことを望み、地方の運転代行業者として働いていた。幸太とは手紙のやり取りは続いており、“おじさん”に会いたいと思いながら、幸太は三浦に憧れて刑事になっていた。そんな中、警察の資料から“おじさん”の正体を知って葛藤する幸太。それでも会いたいと願った幸太は居場所を突き止め、三浦と再会する。しかし、彼らの出会いはかつての因縁を呼び起こしてしまうことに。ヤクザに狙われる三浦と幸太。ヤクザに立ち向かう三浦。そして、幸太も“おじさん”のためにヤクザの元へ向かっていたー。
【Not Sponsored 記事】