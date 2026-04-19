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実業家のマイキー佐野氏が日章丸事件の真相を解説！『【緊迫のイラン戦争】トランプの逆封鎖が続くホルムズ海峡。イランが日本だけ特別扱いする理由』

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実業家のマイキー佐野氏が、現在のホルムズ海峡情勢と、日本関連船舶だけが安全通過を認められている背景について独自の視点から分析している。



現在、アメリカとイスラエルがイランと鋭く対立しており、ホルムズ海峡は極めて緊張感が高い状態にある。原油輸入の約9割を同海峡に依存する日本にとって、封鎖は経済への致命傷となる死活問題だ。一方で、日本はホルムズ海峡への自衛隊派遣については否定する姿勢を崩さなかった。佐野氏はこの姿勢こそが、イランに「日本は武力を行使してこない」というシグナルとして映った可能性を指摘する。



イランが日本に特別な感情を抱く背景には、1953年に起きた「日章丸事件」がある。当時、イランの首相が石油資源の国有化を宣言したことで、イギリスがペルシャ湾を軍事封鎖する事態に発展した。世界第2位の海軍力を誇るイギリスの艦隊が展開する中、出光興産の創業者・出光佐三氏はタンカー「日章丸」を極秘裏に派遣する決断を下した。



当時この行動は「自殺行為」と評されていた。出航港では行き先を偽り、途中で航路を変更。浅瀬を夜間にライトを消して航行するなど、位置情報を徹底的に隠蔽しながらイランへと向かった。敗戦からわずか8年しか経過していない日本が、戦勝国であるイギリスに真っ向から立ち向かう姿は、世界中に衝撃と勇気を与えた。



アバダンに日章丸が到着した際、数千人のイラン市民が熱狂的に出迎えたという。見捨てられていたイランにとって、日本の行動は経済的救済であり精神的連帯の証だった。この出来事は現在もイランの歴史教科書に掲載されている。

東京地裁でのスピード裁判ではイギリス側の差し押さえ申請が却下され、石油国有化の正当性が間接的に認められた。佐野氏はこの行動を「民主主義の世の中でも日本精神が生き続けることを証明した」と表現する。



さらに現在のアラグチ外相が元駐日大使であり、日本への理解が深い人物である点も関係性を後押しする要因として挙げられている。イラン情勢が収束した後の国際社会への復帰を見据えた際、先進国の中で最も味方になり得る存在として日本を戦略的に温存しておく判断がある、というのが佐野氏の見立てだ。70年以上前の行動が現代の外交文脈でいまなお生きているとすれば、歴史の連続性の奥深さを改めて考えさせられる。