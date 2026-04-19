素泊まりのほうが安いと思っていたのに、「朝食付きプラン」のほうが割安なことも…。なぜこんな逆転が起きるのでしょうか？

ホテルの料金は需要と供給で決まる

まず理解しておきたいのは、ホテルの宿泊料金は単純な原価計算ではなく、「需要と供給」によって大きく左右されるという点です。予約が入りやすい日や人気の高いプランは価格が上がり、逆に予約が伸びにくいプランは価格が下がる傾向にあります。

例えば、素泊まりプランはビジネス利用や短期滞在の利用者に人気があり、需要が安定しています。一方で、朝食付きプランは利用者が限定されることもあり、需要が少ないタイミングでは価格を下げて販売されることがあります。その結果、朝食付きのほうが割安に見える状況が生まれるのです。



朝食は“付加価値”としての役割がある

ホテルにとって朝食は単なる食事ではなく、「付加価値」の一つです。朝食会場の稼働率を上げることで、施設全体の満足度や収益を高める狙いがあります。

実際、朝食の原価は宿泊料金に比べるとそれほど高くないケースも多く、一定数の利用者が増えることで効率的に利益を確保できます。そのため、ホテル側はあえて朝食付きプランを割安に設定し、利用者を誘導することがあります。いわば「朝食込みでお得に見せる戦略」です。



予約サイトごとの販売戦略の違い

同じホテルでも、予約サイトによってプランの価格や構成が異なることがあります。これは各サイトが独自のキャンペーンや割引を行っているためです。

例えば、ある予約サイトでは「朝食無料キャンペーン」を実施している場合があります。この場合、実質的に素泊まりと同じ価格で朝食が付くため、朝食付きプランのほうが割安に見えるのです。また、ポイント還元やクーポン適用によっても価格差が逆転することがあります。



在庫調整のための価格設定

ホテルは客室だけでなく、プランごとにも「在庫」を持っています。例えば「素泊まり〇室」「朝食付き〇室」といった形で管理されており、それぞれの販売状況に応じて価格が調整されます。

もし素泊まりプランの予約が好調で在庫が少なくなると、価格が上がることがあります。一方で朝食付きプランの在庫が余っている場合、値下げして販売を促進することがあります。このような在庫調整の結果、朝食付きのほうが安くなるという逆転が起きるのです。



キャンペーンやパッケージの影響

期間限定のキャンペーンやパッケージプランも、価格逆転の大きな要因です。例えば「朝食付き割引プラン」や「期間限定セール」などでは、通常よりも大幅に値引きされた料金が設定されることがあります。

また、旅行会社や予約サイトがホテルと提携して販売するパッケージプランでは、朝食が実質無料のような価格設定になっていることもあります。このようなケースでは、素泊まりよりも朝食付きのほうが明らかにお得になります。



利用者側が意識すべきポイント

こうした価格の仕組みを理解したうえで重要なのは、「固定観念にとらわれないこと」です。素泊まりが必ずしも最安とは限らないため、予約時には複数のプランを比較することが大切です。

また、朝食の内容や価値も確認しましょう。ビュッフェ形式で充実している場合は、外で食べるよりもコストパフォーマンスが高いこともあります。一方で簡易的な朝食であれば、無理に付ける必要はないかもしれません。



まとめ

素泊まりより朝食付きプランのほうが安くなる現象は、需要と供給、ホテルの販売戦略、予約サイトのキャンペーンなど、さまざまな要因が重なって起きています。単純に「食事が付く＝高い」とは限らないため、予約時には柔軟な視点でプランを比較することが重要です。賢く選ぶことで、よりお得で満足度の高い宿泊を実現できるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー