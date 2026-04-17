「羽織りもの探し中」→【しまむら】に駆け込んで！ 大人のシャレ見え♡「優秀ジャケット」

いよいよ春本番。春コーデで活躍する羽織物を探しているなら【しまむら】のジャケットがおすすめです。サッと羽織るだけでコーデを上品に引き締めてくれそう。手に取りやすい価格も魅力なので、店舗で見つけたらぜひカゴINして。

着まわしやすいストライプ柄ジャケット

【しまむら】「TT*AKASTWテーラ」\2,739（税込）

知的で上品なムードを醸し出すピンストライプ柄のジャケット。落ち着いた雰囲気のグレーも相まって、通勤コーデにもマッチしそう。かっちりとしたパンツと合わせればハンサムな大人っぽコーデに、写真のように甘めのキャミワンピにもマッチし、着まわしの利く一着です。

カジュアルに着やすいチェックジャケット

【しまむら】「CHO*チェックジャケット」\3,289（税込）

カジュアルなシンプルコーデにアクセントを加えてくれる、チェック柄ジャケット。ランタンスリーブとパッチポケットがさりげないポイントに。春らしいカラーのアイテムと合わせても、コーデを上品にまとめてくれそうです。ジーンズやスウェットパンツでラフに着こなすのも◎

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@aka_wear__様、@azusa._.yuiturui様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。