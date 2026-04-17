Dintyつけまつげ新作♡繰り返し使える束感ループで理想のまつげへ

アイドルのような印象的な目元を叶えたい女性に朗報♡つけまつげブランド「Dinty（ディンティー）」から、使いやすさと美しさを両立した新シリーズ「束感ループシリーズ」が登場しました。これまでの繊細な束感はそのままに、オイルクレンジングにも対応し、繰り返し使える仕様へと進化。忙しい毎日でも、手軽に華やかなまつげメイクを楽しめる新定番アイテムとして注目です。

オイルOKで叶う新しい束感まつげ

これまでの束感つけまつげは繊細な作りゆえに、オイルクレンジング使用時に崩れやすいという課題がありました。しかし「束感ループシリーズ」は、オイルでのオフが可能な新製法を採用。

目元への負担を抑えながら、メイクオフがぐっと快適に。さらに洗浄してケアすることで毛束の美しさをキープでき、繰り返し使用できるのも魅力です。

コスパの良さと実用性を兼ね備えた、毎日使いたくなるアイテムです。

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全6種のデザインで理想の目元へ

「束感ループシリーズ」は、なりたい印象に合わせて選べる全6種類展開。

各\1,595（税込）／3ペア入り（ミニグルー付き）で、デイリー使いにもぴったり。束感のバランスやボリューム感がそれぞれ異なり、ナチュラルから華やかまで幅広いメイクに対応します。

その日の気分やシーンに合わせて選べる楽しさも魅力です♪

種類：No.701カワイイクイーン／No.702キャンディースター／No.703ロージーブリンク／No.704カップケーキクラッシュ／No.705グッドバイブス／No.706ドリームイングリッター

限定販売＆こだわりの開発背景

本シリーズはドン・キホーテとの共同開発により誕生した特別なアイテムで、ドン・キホーテ系列店舗限定で販売されます※2。一部店舗では取り扱いがないため、見つけたら早めのチェックがおすすめです。

また、ユーザーの「こんなの欲しかった！」という声をもとに開発されており、使いやすさと仕上がりの美しさを両立。毎日のメイクをもっと自由に楽しめるよう設計されています。

※1ドン・キホーテ系列店2025年11月～2026年1月つけまつげ部門売上金額、自社調べ

※2一部取扱いのない店舗がございます。

毎日使いたくなる新定番♡

オイルクレンジング対応で扱いやすく、繰り返し使える「Dinty」の束感ループシリーズは、忙しい女性の味方となる優秀アイテム。

理想の束感まつげを手軽に叶えながら、コスパも叶えるのが嬉しいポイントです。

デザインも豊富なので、自分にぴったりの一本がきっと見つかるはず♡新しいまつげメイクで、毎日の表情をもっと魅力的にアップデートしてみてはいかがでしょうか。