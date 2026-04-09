「また作って！」の声が聞こえる冷めても美味しいお弁当おかず

クックパッドを使って日々料理をする皆さんから、料理のお悩みを募集！今回は「冷めたおにぎりやおかずが苦手な3歳の娘のために、毎日使える冷めても食べやすいおにぎり・おかずレシピが知りたい」という30代前半女性からのお悩みに対して、クックパッドのレシピ作者の方々に、素敵なレシピでご回答いただきましたので紹介します。

▼バター×コーン、まんまるおにぎり

コーンをバターで炒めてご飯に混ぜ、ラップで丸めるだけ。粉チーズが加わることで風味が増し、冷めても食べやすい味に仕上がります。小さな手でも持ちやすい丸い形もポイントです。



▼焼きおにぎりに切り込みを入れて、ツナマヨを挟む

片栗粉を混ぜたご飯を焼きおにぎりにして、冷めてから切り込みを入れてツナマヨを挟む一品。焼くことで表面がしっかりし、冷めても食感が保たれます。サンドイッチ感覚で食べやすいのも◎。



▼レンジで作るふわふわ蒸しパン

レンジで作る蒸しパンは、マヨネーズを加えることで冷めても固くなりにくいのが特徴です。中に入れる野菜をかぼちゃやコーンなどに変えれば、子どもが食べやすい味にアレンジできます。



▼厚揚げとブロッコリー、ごまみそマヨで和えるだけ

厚揚げとブロッコリーをレンジで加熱し、ごま・みそ・マヨネーズで和えるだけ。うまみのある味付けで風味が落ちにくく、冷めても食べやすいおかずです。







お弁当を残さず食べてくれる日が増えるといいですね。素敵なレシピでご回答いただいた皆さん、ありがとうございました！今回ご紹介したレシピをぜひ毎日のお弁当に役立ててくださいね。

ご紹介したレシピを作った皆さん



・栗丸うさぎ



・猫の手は借りない



・マジシャンの母



・kaana57

