「また作って！」の声が聞こえる冷めても美味しいお弁当おかず
クックパッドを使って日々料理をする皆さんから、料理のお悩みを募集！今回は「冷めたおにぎりやおかずが苦手な3歳の娘のために、毎日使える冷めても食べやすいおにぎり・おかずレシピが知りたい」という30代前半女性からのお悩みに対して、クックパッドのレシピ作者の方々に、素敵なレシピでご回答いただきましたので紹介します。
▼バター×コーン、まんまるおにぎり
コーンをバターで炒めてご飯に混ぜ、ラップで丸めるだけ。粉チーズが加わることで風味が増し、冷めても食べやすい味に仕上がります。小さな手でも持ちやすい丸い形もポイントです。
▼焼きおにぎりに切り込みを入れて、ツナマヨを挟む
片栗粉を混ぜたご飯を焼きおにぎりにして、冷めてから切り込みを入れてツナマヨを挟む一品。焼くことで表面がしっかりし、冷めても食感が保たれます。サンドイッチ感覚で食べやすいのも◎。
▼レンジで作るふわふわ蒸しパン
レンジで作る蒸しパンは、マヨネーズを加えることで冷めても固くなりにくいのが特徴です。中に入れる野菜をかぼちゃやコーンなどに変えれば、子どもが食べやすい味にアレンジできます。
▼厚揚げとブロッコリー、ごまみそマヨで和えるだけ
厚揚げとブロッコリーをレンジで加熱し、ごま・みそ・マヨネーズで和えるだけ。うまみのある味付けで風味が落ちにくく、冷めても食べやすいおかずです。
お弁当を残さず食べてくれる日が増えるといいですね。素敵なレシピでご回答いただいた皆さん、ありがとうございました！今回ご紹介したレシピをぜひ毎日のお弁当に役立ててくださいね。
ご紹介したレシピを作った皆さん
・栗丸うさぎ
・猫の手は借りない
・マジシャンの母
・kaana57