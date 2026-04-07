異色コラボに込められたデザインの思想

2026年4月6日、レクサスは、米国シカゴで開催されたアートイベント「EXPO Chicago」において、ビジュアルアーティストのアレックス・アルパート氏とのコラボレーションによる特別な一台、「レクサス IS 350」のカスタムモデルを発表しました。

自動車と現代アートを融合させたこのプロジェクトは、単なる移動手段としてのクルマの枠を超え、文化的な表現媒体としての新たな可能性を提示するものとなっています。

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ISは、トヨタ「アルテッツァ」をルーツに持ち、レクサスブランドにおけるコンパクトFRセダンとして1999年に誕生しました。

高い運動性能と日常での扱いやすさを兼ね備えたモデルとして、世界中のドライバーから支持を集めてきました。

世代を重ねるごとにデザインや走行性能、安全性能を進化させ、プレミアムスポーツセダンとしての地位を確立しています。

特にドライバーとの一体感を重視した設計思想は一貫しており、「走る楽しさ」を追求するレクサスの象徴的な存在として位置づけられています。

現行モデルは2020年に登場した大幅改良型で、プラットフォームや足回りの見直しにより剛性と乗り心地を向上させ、「Lexus Driving Signature」を体現する走りを実現しています。

さらに、2025年9月に一部改良モデルが発表され、2026年1月には日本市場向けの詳細仕様や改良内容が明らかとなり、走行性能の質感向上や内外装の刷新、安全機能の強化が図られました。

今回発表されたIS 350のカスタムモデルは、そうしたモデルの魅力をベースに、アートという新たな価値を付加した特別な存在です。

アルパート氏の特徴である手描き風の線画スタイルが車体全体に施され、ボディの輪郭やパネルの継ぎ目を強調することで、立体的なクルマをあえて平面的に見せるユニークな視覚効果を生み出しています。

この大胆なアプローチにより、車両はまるでキャンバスのように変貌し、自動車デザインとアートの境界を曖昧にする表現が実現されています。

ボンネットには特注のイラストが描かれ、レクサスのブランド価値である精緻な職人技やホスピタリティ、エンジニアリングの精度、そして滑らかな走行性能を象徴するモチーフが散りばめられています。

これらが一体となり、IS 350の精神を視覚的に表現する重層的なストーリーを構築しています。

アルパートは「クルマはキャンバスでありプラットフォームでもある」と語り、新たな表現の場としてクルマを捉える姿勢を示しました。

この取り組みは、レクサスとアルパート氏による1年間のパートナーシップの第一弾として位置づけられており、今後はNYCxDesignやアート・バーゼルなどのイベントでも展開される予定です。

各会場ではライブペイントパフォーマンスが行われ、観客の目の前でクルマがアート作品へと変化していく過程が披露されます。

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今回の発表は、ラグジュアリーブランドとしてのレクサスが、単なる製品提供にとどまらず、文化やライフスタイルとの融合を積極的に推進していることを示す象徴的な事例です。

EXPO Chicagoでのデビューは、クルマとアート、そして人々の創造性が交差する新たな価値創出の場となり、今後のブランドの方向性を示唆する重要な一歩となりました。