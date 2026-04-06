【40代・50代】今っぽくて若々しい人は“リップの色が浮かない”。2026春大人メイクの正解
この春、リップの色を変えたのに「しっくりこない」と感じていませんか？トレンドカラーを取り入れているのに浮いて見える場合、その原因は“色そのもの”ではなく、“肌とのなじみ方”にあることが少なくありません。2026年春のリップメイクは、発色やツヤだけでなく、“浮かない色設計”が重要なポイント。色の選び方を少し見直すだけで、今っぽさと若々しさは自然に引き出せます。
2026春リップは「肌になじむ色選び」が鍵
今季のリップはしっかり発色させるよりも、肌に自然になじむ色を選ぶのが主流。鮮やかすぎるカラーや青みに寄りすぎた色は、唇だけが浮いて見え、顔全体のバランスを崩してしまうこともあります。
なお、イエベ・ブルベといった分類も参考にはなりますが、それだけに捉われるのではなく、“実際に肌になじむかどうか”で選びましょう。
「血色の出し方」でも印象は変わる
若々しさを出そうとして濃い色を選ぶと、かえって強さが出てしまうことも。今っぽく仕上げるなら、ほんのり血色を足す程度で十分です。唇の自然な色を活かしながら、薄く重ねるだけでも印象は変わります。
特に大切なのは、色を“足す”ではなく“なじませる”意識。リップ単体ではなく、肌とつながって見えるかどうかで、仕上がりの印象は大きく変わります。
「肌とのバランス」で選ぶことを意識する
リップは単体で考えるのではなく、ベースメイクとのバランスで選ぶことも重要です。ベースが軽やかなのにリップだけが強いと、どうしても浮いて見えやすくなります。
ツヤのある肌にはやわらかい発色のリップを合わせるなど、質感を揃えることで、顔全体に自然な統一感が生まれます。部分ではなく“全体で整える”という視点が、今のメイクには欠かせません。
▲なじみの違いは、色そのものより“肌とのつながり方”に表れます。左はやや浮いて見える印象、右は自然に肌になじんだ仕上がり。わずかな差でも顔全体の印象は大きく変わります
2026年春のリップは、“目立たせる”より“なじませる”ことが鍵。色を変えるだけでなく、選び方の基準を少し見直すことで、印象はぐっと今っぽく整います。まずは「リップが浮いていないか」を鏡で確認することからメイクをアップデートしてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事の内容はヘアメイクアップに関する一般的な知見をもとに編集部が構成しています
🌼【40代・50代】今っぽくて若々しい人は“リップが重すぎない”。2026春「大人メイク」の正解