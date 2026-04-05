ガチャピン・ムックコラボ♡アウトドア映えTシャツ登場
世代を超えて愛されるキャラクターが、特別なコラボで登場♡ガチャピン・ムックとアウトドアブランドがタッグを組み、遊び心あふれるTシャツが発売されました。可愛さと機能性を兼ね備えたデザインで、日常にもアウトドアにもぴったり。今しか手に入らない特別なアイテムをチェックしてみてください♪
遊び心あふれるグラフィック
今回のコラボは、アウトドアブランドのアーカイブデザインにガチャピン・ムックをさりげなく取り入れたのがポイント。
ルアーモチーフの中に隠れていたり、ハイキングやパラシュートを楽しむ姿が描かれていたりと、見つける楽しさも魅力です。
dazzlin×多田梨音♡上品トラッドな春コラボスタイル登場
日常にもアウトドアにも活躍
Tシャツはどちらも6,930円（税込）。
「lure motif back print t-shirt」は、ルアーの中にキャラクターが隠れたユニークなデザイン。
「Mountain motif back print t-shirt」は、アウトドアを楽しむシーンを描いたグラフィックで、よりアクティブな印象に。
シンプルなコーデにも合わせやすく、幅広いシーンで活躍します。
オンライン限定の特別アイテム
本コラボはFREAK’S STORE公式オンラインストア「Daytona Park」でのみ販売。店舗販売がないため、オンラインでしか手に入らない特別なアイテムです。
今だけの特別コラボを楽しんで♡
ガチャピン・ムックの可愛さとアウトドアデザインが融合した今回のコラボは、ファンはもちろんファッション好きにもおすすめ♡
シンプルなコーデに遊び心をプラスして、自分らしいスタイルを楽しんでみてください。限定アイテムだからこそ、ぜひ早めにチェックしてみてくださいね♪