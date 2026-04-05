ガチャピン・ムックコラボ♡アウトドア映えTシャツ登場

世代を超えて愛されるキャラクターが、特別なコラボで登場♡ガチャピン・ムックとアウトドアブランドがタッグを組み、遊び心あふれるTシャツが発売されました。可愛さと機能性を兼ね備えたデザインで、日常にもアウトドアにもぴったり。今しか手に入らない特別なアイテムをチェックしてみてください♪

遊び心あふれるグラフィック



今回のコラボは、アウトドアブランドのアーカイブデザインにガチャピン・ムックをさりげなく取り入れたのがポイント。

ルアーモチーフの中に隠れていたり、ハイキングやパラシュートを楽しむ姿が描かれていたりと、見つける楽しさも魅力です。

dazzlin×多田梨音♡上品トラッドな春コラボスタイル登場

日常にもアウトドアにも活躍



Tシャツはどちらも6,930円（税込）。

「lure motif back print t-shirt」は、ルアーの中にキャラクターが隠れたユニークなデザイン。

「Mountain motif back print t-shirt」は、アウトドアを楽しむシーンを描いたグラフィックで、よりアクティブな印象に。

シンプルなコーデにも合わせやすく、幅広いシーンで活躍します。

オンライン限定の特別アイテム



本コラボはFREAK’S STORE公式オンラインストア「Daytona Park」でのみ販売。店舗販売がないため、オンラインでしか手に入らない特別なアイテムです。

今だけの特別コラボを楽しんで♡



ガチャピン・ムックの可愛さとアウトドアデザインが融合した今回のコラボは、ファンはもちろんファッション好きにもおすすめ♡

シンプルなコーデに遊び心をプラスして、自分らしいスタイルを楽しんでみてください。限定アイテムだからこそ、ぜひ早めにチェックしてみてくださいね♪