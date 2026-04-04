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意外と知らない「FANG+はオワコン」の嘘。データが暴く本当の資金流入と乗り遅れないための投資戦略

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「YOU投資チャンネル」が「【警告】FANG+はオワコン？「ホルダー激減」の嘘を暴く！データで示す真実と最強の投資戦略とは？」を公開した。動画では、語り手のYOU氏が、SNSで囁かれる「FANG+から資金が逃げている」という噂をデータ分析を用いて真っ向から否定し、そのカラクリと今後の投資戦略について解説している。



動画ではまず、FANG+の基準価額が3月中旬から末にかけて約10%下落したことに触れ、SNSで「ファンドの規模（純資産総額）が小さくなっている」「みんな売って逃げている」と騒がれている現状を紹介した。しかし、前職でデータ分析をなりわいにしていたYOU氏は、投資信託の純資産総額が「基準価額×受益権口数」で計算される仕組みを分かりやすく解説。「純資産総額が減ったのは、単に基準価額という1個あたりの値段が下がった時」に過ぎないと指摘する。



実際に独自集計したFANG+の生データを提示し、基準価額が下落する一方で、投資家の保有量を示す「口数」は綺麗な右肩上がりを継続していることを明示。「ホルダーが減っているというのは完全なデマ」であり、むしろ下落局面でも口数は増え続けているという揺るぎない事実を突きつけた。賢い投資家たちはパニック売りするどころか、「安く買えるバーゲンセール」と捉えて資金を投下しているのだ。



さらに動画後半では、FANG+を牽引する個別銘柄の強さを深掘り。マイクロソフトが「Rule of 40」を軽々と超える驚異的な成長力と利益率を両立している点や、エヌビディアがマーベルとの提携でAIファクトリーの支配者へ変貌しつつある点、マイクロンがAIの発展に不可欠なメモリ供給で業績を急拡大させている点を取り上げ、中身の企業が圧倒的に強いことを裏付けた。



最後にYOU氏は、FANG+が将来性のある商品であるとしつつも、ボラティリティが激しいため全財産を突っ込む「全ツッパ」はNGだと警告。S&P500やオルカンを土台とし、全体の2～3割をFANG+のような成長力の高いファンドとする「コア・サテライト戦略」を推奨し、ノイズに惑わされないデータ重視の投資判断を呼びかけた。