マーリンズ戦に「2番・一塁」で出場

【MLB】マーリンズ ー Wソックス（日本時間1日・マイアミ）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手は30日（日本時間4月1日）、敵地でのマーリンズ戦に「2番・一塁」で先発出場。3回の第2打席で適時打を放った。これで5試合連続安打。米ファンは「モンスターだ」「獲得できて最高だ」と笑顔が止まらない。

初回の第1打席はニゴロに終わったが、すぐにアジャストした。3回1死一、二塁のチャンスでは内角のスライダーを中前に弾き返し、本塁打以外では初の打点を挙げた。

村上はブルワーズとの開幕カード3試合で3戦連発を記録。城島健司（マリナーズ）のデビューから2戦連続本塁打という日本人記録を抜く開幕ダッシュを見せていた。4戦連発となれば、2016年のトレバー・ストーリー（ロッキーズ）に並ぶメジャー記録だったが、前日のマーリンズ戦では一発がなかった。

それでも、開幕から猛打が止まらず、5試合連続安打とアピールしている。米ファンは「ムラカミは特別な存在になる」「ムラカミは止められない」「ムラカミ・ムネタカ、なんて素晴らしいシーズンのスタートを切っているんだ」「最高だ」「ムネがいる喜びを噛み締めている」とご満悦のようだ。（Full-Count編集部）