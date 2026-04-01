イタリア、またもW杯行けず。ボスニア・ヘルツェゴビナがPK戦の末に激闘制し、本大会への切符奪取【欧州予選PO決勝】
現地３月31日、北中米ワールドカップの欧州予選プレーオフ決勝で、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表とイタリア代表が激突。延長戦までもつれた死闘はPK戦を４−１で制したボスニア・ヘルツェゴビナが本大会出場を決めた。
欧州予選プレーオフは、各組２位の12か国とネーションズリーグのグループ勝者４か国が参加。パスA〜Dの４つのトーナメントに分かれ、各勝者がW杯出場権を獲得する方式で行なわれている。パスAにはイタリア、ウェールズ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、北アイルランドが名を連ねていた。
準決勝でボスニア・ヘルツェゴビナはウェールズと１−１で引き分け、PK戦を４−２で制して決勝進出。一方のイタリアは北アイルランドを２−０で下し、12年ぶりのW杯出場へあと一歩に迫っていた。
試合は立ち上がりから動く。15分、イタリアは鋭い攻撃からモイゼ・ケーンがネットを揺らし、幸先よく先制。しかし42分、アレッサンドロ・バストーニが退場処分を受け、数的不利に陥る。
後半はボスニア・ヘルツェゴビナが主導権を握る展開に。粘り強く攻め続けると79分、ハリス・タバコビッチが同点ゴールを奪い、試合を振り出しに戻す。
１−１のまま延長戦に突入するも決着はつかず、勝負はPK戦へ。ここで勝負強さを見せたボスニア・ヘルツェゴビナが４−２で制し、激闘に終止符を打った。
この結果、ボスニア・ヘルツェゴビナが悲願のワールドカップ出場権を獲得。一方、W杯４度優勝を誇るイタリアは、まさかの３大会連続で本大会出場を逃す結果となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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欧州予選プレーオフは、各組２位の12か国とネーションズリーグのグループ勝者４か国が参加。パスA〜Dの４つのトーナメントに分かれ、各勝者がW杯出場権を獲得する方式で行なわれている。パスAにはイタリア、ウェールズ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、北アイルランドが名を連ねていた。
試合は立ち上がりから動く。15分、イタリアは鋭い攻撃からモイゼ・ケーンがネットを揺らし、幸先よく先制。しかし42分、アレッサンドロ・バストーニが退場処分を受け、数的不利に陥る。
後半はボスニア・ヘルツェゴビナが主導権を握る展開に。粘り強く攻め続けると79分、ハリス・タバコビッチが同点ゴールを奪い、試合を振り出しに戻す。
１−１のまま延長戦に突入するも決着はつかず、勝負はPK戦へ。ここで勝負強さを見せたボスニア・ヘルツェゴビナが４−２で制し、激闘に終止符を打った。
この結果、ボスニア・ヘルツェゴビナが悲願のワールドカップ出場権を獲得。一方、W杯４度優勝を誇るイタリアは、まさかの３大会連続で本大会出場を逃す結果となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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