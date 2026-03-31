新年度のあいさつで贈りたい「群馬県のお土産」ランキング！ 2位「七福神あられ」を抑えた1位は？【2026年調査】
日増しに暖かくなり、いよいよ新年度に向けた準備が本格化する季節となりました。自分自身の新生活への景気づけにはもちろん、お世話になった方へ贈りたいセンスの光る逸品に注目です。
All About ニュース編集部では、2026年3月6日、全国20〜60代の男女200人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、新年度のあいさつで贈りたい「群馬県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
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※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月6日、全国20〜60代の男女200人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、新年度のあいさつで贈りたい「群馬県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：七福神あられ（幸煎餅）／33票2位にランクインしたのは、群馬県前橋市に本店を構える幸煎餅の「七福神あられ」。えび、青のり、しそなど、7種類の風味が楽しめるひと口サイズのあられです。縁起のよい「七福神」を冠した名称は、新年度の幸先のいいスタートを願う贈り物として、ビジネス・プライベートを問わず支持されています。回答者からは「見た目も可愛らしいし、おめでたい感じが出ているから」（30代女性／宮城県）、「手頃で気を使われなくてすみそう。縁起も良さそう」（50代男性／千葉県）、「群馬のアラレは甘くて美味しいから」（20代女性／青森県）などのコメントがありました。
1位：グーテ・デ・ロワ（ガトーフェスタ ハラダ）／89票圧倒的な票数で1位に輝いたのは、今や全国区の人気を誇る「ガトーフェスタ ハラダ」の「グーテ・デ・ロワ」でした。フランスパンをベースにしたサクサクのラスクに、芳醇（ほうじゅん）なバターの香りが溶け合う至福の味わいです。群馬県高崎市の自社工場で作られる「王様のおやつ」という名の逸品は、格式高いあいさつ品として選ばれています。回答者からは「日持ちがするし、人を選ばない万人受けする美味しさがあると思うから」（20代女性／岩手県）、「新年度のご挨拶として、老若男女問わず喜ばれる定番のラスクを選びました。上品な甘さとバターの香りが豊かで、コーヒーや紅茶のお供にぴったりです。個包装になっているので、職場の皆さんで分けていただきやすいのもポイントです。群馬を代表するお菓子で、新しい門出を祝う気持ちを伝えたいと思います」（40代男性／神奈川県）、「サクサクのラスクに香ばしいチョコが絶妙で、群馬の上品なお菓子として喜ばれるから」（40代男性／静岡県）などのコメントがありました。
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(文:坂上 恵)