男子ゴルフの元世界ランキング１位で、飲酒運転の疑いで逮捕されたタイガー・ウッズ（５０＝米国）に、恋人が最後通告だ。

ウッズは２７日、米フロリダ州で自らが運転する車で事故を起こして逮捕された。当時ウッズは酩酊状態にあり、薬物使用の疑いも浮上したが、保釈金を支払い、逮捕から８時間後には釈放された。

この騒動にウッズの交際相手で、米トランプ大統領の息子の元妻ヴァネッサ・トランプさんが厳しい最後通告を下したと、米メディア「ページ・シックス」が報じた。同メディアは英国メディア「デーリー・メール」の情報を引用。カップルに近い関係者は「彼女はまったく機嫌が悪い。正直に言えば、失望しているだけでなく、少し腹を立てている」とヴァネッサさんがご立腹だと告白。「これは間違いなく危険信号だ。彼女は彼に、この問題を解決するよう求め、それを実行することを要求すると伝えた。彼が状況をコントロールできなければ、彼女はそばにいてくれないだろう」と、別れも考えていることを明かした。

一方、ウッズ本人についても同関係者は「彼は恥ずかしくてたまらないし、この事態に打ちのめされている」という。

恋人の心をつなぎとめるためにも、相当な努力が必要だ。