ACEes・浮所飛貴＆那須雄登、東京ディズニーシーのおすすめ情報紹介 スタジオの濱家隆一「本当にためになる」
お笑いコンビ・かまいたちがMCを務めるフジテレビの新番組『かまいたちの瞬間回答！〜60秒でお悩み解決〜』が4月10日から始まる。
【写真】にっこり笑顔で手を振るかまいたちら
同番組はインターネット上にあふれる実際にある悩みを超速60秒で“瞬間回答”し、次々と解決していく情報バラエティー番組。これまで特番として4回放送された『凍った悩みを60秒で瞬間回答！』が、名前を変えて金曜夜のレギュラー番組となる。
初回ゲストは、上戸彩、野々村友紀子、ホラン千秋。ひと手間加えるだけで味が劇的においしく変わる「激変グルメ」では、これまでも「鰻を緑茶で煮るとフワフワに」「マグロにマヨネーズをつけると中トロに」といった驚愕の裏ワザを紹介してきたが、今回もあの大人気ドーナツのアレンジから、超カンタンにできる肉じゃがのレシピまで、すぐに試したくなる激変グルメの数々を紹介。実際に試食した上戸らスタジオゲストたちのリアクションは果たして…？
さらに今回は、東京ディズニーシーに関する悩みに答えるため、ディズニーに50回以上行っているというACEesの浮所飛貴、那須雄登が、谷まりあとともに実際に東京ディズニーシーを回りながら「お得なおすすめ情報」を紹介していく。さらにスタジオには、10時30分までしか注文できないという人気フードも登場。知っているとさらにコスパ高く東京ディズニーシーを楽しめる情報が盛りだくさんのスペシャル企画となっている。
■かまいたち（山内健司・濱家隆一）コメント
――初回の収録を終えて、いかがでしたか？
濱家：こういうライフハック的な番組の中でも手数の多さはピカイチだなと改めて思いました。
山内：中だるみがないというか。（次々と紹介していくので）全部に興味ある人はあまりいないと思うんですけど（笑）、“これ興味ないな”と思ってもすぐに次がはじまるので、どこかに取っ掛かりがあるんじゃないかなと思います。
濱家：逆に“これ興味あったのにな”という場面もあるかもってことですね（笑）
――おふたりがいちばん刺さった“お悩み解決”はどれでしたか？
山内：ドーナツの裏ワザはマジで美味しかったです。本当に家でやりたいって思いました。
濱家：東京ディズニーシーの情報は、自分が行った時に実際に困っていたこともあったので、勉強になりましたね。これは本当にためになる情報だと思います。
――初回放送の見どころを含め、視聴者の皆様へのメッセージをお願いします。
濱家：これだけ数あったら、マジでありがたいなと思う情報が出てくると思うので、テンポよく見やすい番組ですので楽しんで見てもらいたいです。
山内：この手数でいくとたぶん3か月でネタが尽きると心配しています。そのくらい駆け抜けようとしています。燃え尽きようと（笑）。そのくらい惜しみなくネタが出てくるので。
【写真】にっこり笑顔で手を振るかまいたちら
同番組はインターネット上にあふれる実際にある悩みを超速60秒で“瞬間回答”し、次々と解決していく情報バラエティー番組。これまで特番として4回放送された『凍った悩みを60秒で瞬間回答！』が、名前を変えて金曜夜のレギュラー番組となる。
初回ゲストは、上戸彩、野々村友紀子、ホラン千秋。ひと手間加えるだけで味が劇的においしく変わる「激変グルメ」では、これまでも「鰻を緑茶で煮るとフワフワに」「マグロにマヨネーズをつけると中トロに」といった驚愕の裏ワザを紹介してきたが、今回もあの大人気ドーナツのアレンジから、超カンタンにできる肉じゃがのレシピまで、すぐに試したくなる激変グルメの数々を紹介。実際に試食した上戸らスタジオゲストたちのリアクションは果たして…？
■かまいたち（山内健司・濱家隆一）コメント
――初回の収録を終えて、いかがでしたか？
濱家：こういうライフハック的な番組の中でも手数の多さはピカイチだなと改めて思いました。
山内：中だるみがないというか。（次々と紹介していくので）全部に興味ある人はあまりいないと思うんですけど（笑）、“これ興味ないな”と思ってもすぐに次がはじまるので、どこかに取っ掛かりがあるんじゃないかなと思います。
濱家：逆に“これ興味あったのにな”という場面もあるかもってことですね（笑）
――おふたりがいちばん刺さった“お悩み解決”はどれでしたか？
山内：ドーナツの裏ワザはマジで美味しかったです。本当に家でやりたいって思いました。
濱家：東京ディズニーシーの情報は、自分が行った時に実際に困っていたこともあったので、勉強になりましたね。これは本当にためになる情報だと思います。
――初回放送の見どころを含め、視聴者の皆様へのメッセージをお願いします。
濱家：これだけ数あったら、マジでありがたいなと思う情報が出てくると思うので、テンポよく見やすい番組ですので楽しんで見てもらいたいです。
山内：この手数でいくとたぶん3か月でネタが尽きると心配しています。そのくらい駆け抜けようとしています。燃え尽きようと（笑）。そのくらい惜しみなくネタが出てくるので。