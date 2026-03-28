この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

旅行系YouTubeチャンネル「旅のヤマネ / Travel Yamane」が「【弾丸シンガポール旅】1泊2日でここまで楽しめる！アジアの要衝」を公開しました。動画では、1泊2日の弾丸日程でシンガポールの名所やグルメを満喫しつつ、マリーナベイサンズの展望台から無数の船が行き交う様子を眺める様子が収められています。

1日目は、シンガポール国立博物館やフォート・カニング公園で歴史を学んだ後、マーライオン公園などを散策しました。続いて向かった名門ラッフルズ・ホテルの「ロングバー」では、1杯約4,700円という発祥のカクテル「シンガポール・スリング」を堪能。おつまみのピーナッツの殻をそのまま床に捨てるという、店独自の文化も体験しています。

2日目の朝は、老舗「キリニー・コピティアム」で名物のカヤトーストを味わい、「マリーナベイサンズ」の56階にある展望台「スカイパーク」へ向かいました。マラッカ海峡の出入口にあたるシンガポール海峡を無数の船が行き交う壮大な景色に、ヤマネさんは「今回のシンガポール旅行で一番感銘を受けました」とコメントしています。その後は、「マックスウェル・フードセンター」へ足を運び、ミシュランのビブグルマンにも選ばれた名店で大人気の海南鶏飯（チキンライス）に舌鼓を打ちました。

観光名所からローカルグルメまで、シンガポールを短期間で効率よく遊び尽くす工夫が詰まった動画となっています。次回の旅行計画を立てる際の参考にしてみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

02:34

シンガポール国立博物館で国家の歴史を学ぶ
13:39

名門ラッフルズ・ホテルのバーでシンガポール・スリングを堪能
18:35

2日目の朝食は老舗の名物カヤトースト
19:53

マリーナベイサンズの展望台から海峡を行き交う船を一望
23:55

ホーカーセンターで大人気の海南鶏飯を満喫

関連記事

日本から4時間半！世界遺産の街並みと豪華カジノを楽しむ「初めてのマカオ旅行」

日本から4時間半！世界遺産の街並みと豪華カジノを楽しむ「初めてのマカオ旅行」

 「アメリカ大陸を走る寝台列車」アムトラックで過ごす、贅沢な24時間の個室旅

「アメリカ大陸を走る寝台列車」アムトラックで過ごす、贅沢な24時間の個室旅

 アメリカで楽しむ桜の絶景！100年前の日米友好の証、ワシントンD.C.「桜祭り」が美しすぎる

アメリカで楽しむ桜の絶景！100年前の日米友好の証、ワシントンD.C.「桜祭り」が美しすぎる
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

旅のヤマネ / Travel Yamane_icon

旅のヤマネ / Travel Yamane

YouTube チャンネル登録者数 2.73万人 141 本の動画
【観たらその土地を好きになるような旅行動画を作ってます】◆主な旅のジャンル国内｜海外｜ひとり旅｜自然｜温泉｜ｽﾎﾟｰﾂ｜歴史など◆自己紹介30歳男性。大学時代に友人と旅サークルを設立したことをきっかけに旅行好きに。トロントにワーホリ経験あり。よろしくお願いいたします！
youtube.com/channel/UCz5YXv97Cj4ioG2ddIftJTQ YouTube