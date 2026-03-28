2026年3月29日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月29日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
人への思いやりで運気回復。顔色や態度から心を察して。
済んだことをうじうじ考えないこと。前向きになろう。
友人からのネガティブな影響に注意。自分を強く持って。
人のために働くことを嫌がってはダメ。裏方に徹すると◎。
経済・政治関係の本を読んでみて。目からウロコの予感が。
気配りが大事。グループ行動では盛り上げ役に徹しよう。
楽しい1日になりそう。友達と一緒の行動がポイント。
遊びの場面にラッキーあり。夜のお出掛けも今日は積極的に。
発展するチャンスが到来。困難な話ほど受ける価値あり。
金運が好調。おいしい話こそ要チェック。想像以上の成果につながるかも。
社交性があふれる日。誘いには積極的に参加すると幸運に。
自分と正反対の人物に注目を。収穫がどっさりありそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
人への思いやりで運気回復。顔色や態度から心を察して。
11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
済んだことをうじうじ考えないこと。前向きになろう。
10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
友人からのネガティブな影響に注意。自分を強く持って。
9位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
人のために働くことを嫌がってはダメ。裏方に徹すると◎。
8位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
経済・政治関係の本を読んでみて。目からウロコの予感が。
7位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
気配りが大事。グループ行動では盛り上げ役に徹しよう。
6位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
楽しい1日になりそう。友達と一緒の行動がポイント。
5位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
遊びの場面にラッキーあり。夜のお出掛けも今日は積極的に。
4位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
発展するチャンスが到来。困難な話ほど受ける価値あり。
3位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
金運が好調。おいしい話こそ要チェック。想像以上の成果につながるかも。
2位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
社交性があふれる日。誘いには積極的に参加すると幸運に。
1位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
自分と正反対の人物に注目を。収穫がどっさりありそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)