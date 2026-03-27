milet、アニメ『葬送のフリーレン』第2期 最終話で「Trace」が特別EDテーマに起用
miletが3月4日にリリースしたCD「The Story of Us」の収録曲「Trace」が、3月27日（金）に放送されたTVアニメ『葬送のフリーレン』第2期最終話・第38話「美しい光景」にて、特別エンディングテーマとしてサプライズオンエアされた。
リリース直後から、“やさしくてあたたかく、思わず涙がこぼれる楽曲”“余韻が美しすぎる”“miletの繊細な表現が際立つ楽曲”といった声が多く寄せられ、表題曲ではないながらも大きな注目を集めていた。
そして迎えた第2期最終話では、『葬送のフリーレン』の持つ静けさや余韻に寄り添うように本楽曲が使用され、物語と重なり合う印象的なエンディングとしてオンエアされた。サプライズでの起用に、視聴者からは驚きとともに楽曲への評価がさらに高まっている。
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【miletコメント】
「心臓から指先まで あなたに触れたい 守りたい 隣にいたい」そう思える誰かがいること自体が、もう幸せなのかもしれない。
たとえここにそのひとがいなくても、心の中にずっとその人は生き続けると教えてくれたこと。
大切なことに気付かせてくれた「葬送のフリーレン」に愛を込めてこの歌を書きました。
最高の旅に同行させてくれてありがとう。
心から、感謝を込めて。
これからもずっとあなたたちの未来を見守っているよ。
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■ニューシングル「The Story of Us」
2026年3月4日（水）リリース
TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期エンディングテーマ
購入：https://real.lnk.to/The_Story_of_UsWN
＜初回盤 / CD＋Blu-ray＞ \2,900（税込）
[CD収録内容]
01. The Story of Us
02. Trace
03. Anytime Anywhere -Piano Session
[Blu-ray収録内容]
01. 「The Story of Us」 MUSIC VIDEO
02. 「Bluer」 MUSIC VIDEO
03. 「Anytime Anywhere」 MUSIC VIDEO
04. 「Anytime Anywhere」 SPECIAL MUSIC VIDEO (Live from “milet live tour stairs 2024”)
05. 「The Story of Us」 MUSIC VIDEO Behind The Scenes
06. 「Anytime Anywhere」 MUSIC VIDEO Behind The Scenes
[Another]
初回盤ブックレット（24P）
＜通常盤初回仕様 / CD＞ \1,500（税込）
[CD収録内容]
01. The Story of Us
02. Trace
03. Anytime Anywhere -Piano Session
[Another]
通常盤初回仕様ブックレット（12P）
＜期間生産限定アニメ盤 / CD＋Blu-ray＋3種ステッカー＞ \2,500（税込）
[CD収録内容]
01. The Story of Us
02. Trace
03. The Story of Us -Anime size
04. Trace -Short size
05. Anytime Anywhere -A.Gt Session
[Blu-ray収録内容]
01. 未定
02. 未定
[Another]
・『葬送のフリーレン』描き下ろしジャケット
・アニメ絵柄ステッカー全3種封入
・期間生産限定アニメ盤ブックレット（12P）
「The Story of Us」先着購入特典情報
予約スタートに伴い、「The Story of Us」の先着購入特典も決定いたしました！
対象の店舗・オンラインショップにてSG「The Story of Us」をお買い上げの方に、先着で下記の特典をプレゼントいたします。
各種特典は数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。お早めにご予約・ご購入ください。
・ご予約はコチラ：https://real.lnk.to/The_Story_of_UsWN
＜店舗別購入特典＞
店舗ごとに異なる特典をご用意しております。下記内容および注意事項をご確認の上、お早めにご予約ください。
■Amazon.co.jp ・・・ オリジナルメガジャケ
■HMV全店（HMV&BOOKS Online含む / 一部店舗除く） ・・・ オリジナルポストカード
■Sony Music Shop ・・・ オリジナルクリアカード
■TOWER RECORDS全店（オンライン含む） ・・・ オリジナルスマホステッカー
■アニメイト ・・・ オリジナルミニフォト
■セブンネットショッピング ・・・ オリジナル缶バッジ
■楽天ブックス ・・・ オリジナルA4クリアファイル
※注意事項
・各オンラインショップでは、カート公開までにお時間を要する場合がございます。
・特典絵柄は、追ってご案内いたします。
・上記店舗以外での特典配布はございません。あらかじめご了承ください。
・Amazon.co.jpおよび一部オンラインショップでは、「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。ご予約の際は、特典対象商品であることをご確認の上、お手続きください。
■＜milet live tour 2026(仮)＞
9月12日(土) 千葉県・森のホール21 大ホール
9月18日(金) 神奈川県・カルッツかわさき
9月21日(月・祝) 埼玉県・大宮ソニックシティ 大ホール
9月23日(水・祝) 香川県・サンポートホール高松 大ホール
9月26日(土) 京都府・ロームシアター京都 メインホール
9月27日(日) 静岡県・静岡市清⽔⽂化会館 マリナート ⼤ホール
10月3日(土) 広島県・広島文化学園HBGホール
10月4日(日) 岡山県・倉敷市民会館
10月10日(土) 石川県・本多の森 北電ホール
10月17日(土) 東京都・ガーデンシアター
10月24日(土) 宮城県・仙台サンプラザホール
10月25日(日) 福島県・とうほう みんなの文化センター(福島県文化センター)大ホール
11月1日(日) 大阪府・フェスティバルホール
11月2日(月) 大阪府・フェスティバルホール
11月5日(木) 東京都・NHKホール
11月8日(日) 愛知県・Niterra⽇本特殊陶業市⺠会館 フォレストホール
11月13日(金) 北海道・札幌文化芸術劇場hitaru
11月21日(土) 福岡県・福岡サンパレスホテル＆ホール
11月22日(日) 大分県・iichikoグランシアタ
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