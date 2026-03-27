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miletが3月4日にリリースしたCD「The Story of Us」の収録曲「Trace」が、3月27日（金）に放送されたTVアニメ『葬送のフリーレン』第2期最終話・第38話「美しい光景」にて、特別エンディングテーマとしてサプライズオンエアされた。

リリース直後から、“やさしくてあたたかく、思わず涙がこぼれる楽曲”“余韻が美しすぎる”“miletの繊細な表現が際立つ楽曲”といった声が多く寄せられ、表題曲ではないながらも大きな注目を集めていた。

そして迎えた第2期最終話では、『葬送のフリーレン』の持つ静けさや余韻に寄り添うように本楽曲が使用され、物語と重なり合う印象的なエンディングとしてオンエアされた。サプライズでの起用に、視聴者からは驚きとともに楽曲への評価がさらに高まっている。

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【miletコメント】

「心臓から指先まで あなたに触れたい 守りたい 隣にいたい」そう思える誰かがいること自体が、もう幸せなのかもしれない。

たとえここにそのひとがいなくても、心の中にずっとその人は生き続けると教えてくれたこと。

大切なことに気付かせてくれた「葬送のフリーレン」に愛を込めてこの歌を書きました。

最高の旅に同行させてくれてありがとう。

心から、感謝を込めて。

これからもずっとあなたたちの未来を見守っているよ。

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■ニューシングル「The Story of Us」
2026年3月4日（水）リリース
TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期エンディングテーマ
購入：https://real.lnk.to/The_Story_of_UsWN

＜初回盤 / CD＋Blu-ray＞ \2,900（税込）
[CD収録内容]
01​. The Story of Us
02​. Trace
03​. Anytime Anywhere -Piano Session

[Blu-ray収録内容]
01​. 「The Story of Us」 MUSIC VIDEO
02​. 「Bluer」 MUSIC VIDEO
03​. 「Anytime Anywhere」 MUSIC VIDEO
04​. 「Anytime Anywhere」 SPECIAL MUSIC VIDEO (Live from “milet live tour stairs 2024”)
05​. 「The Story of Us」 MUSIC VIDEO Behind The Scenes
06​. 「Anytime Anywhere」 MUSIC VIDEO Behind The Scenes

[Another]
初回盤ブックレット（24P）

＜通常盤初回仕様 / CD＞ \1,500（税込）
[CD収録内容]
01​. The Story of Us
02​. Trace
03​. Anytime Anywhere -Piano Session

[Another]
通常盤初回仕様ブックレット（12P）

＜期間生産限定アニメ盤 / CD＋Blu-ray＋3種ステッカー＞ \2,500（税込）
[CD収録内容]
01​. The Story of Us
02​. Trace
03​. The Story of Us -Anime size
04​. Trace -Short size
05​. Anytime Anywhere -A​.Gt Session

[Blu-ray収録内容]
01​. 未定
02​. 未定

[Another]
・『葬送のフリーレン』描き下ろしジャケット
・アニメ絵柄ステッカー全3種封入
・期間生産限定アニメ盤ブックレット（12P）

「The Story of Us」先着購入特典情報

予約スタートに伴い、「The Story of Us」の先着購入特典も決定いたしました！
対象の店舗・オンラインショップにてSG「The Story of Us」をお買い上げの方に、先着で下記の特典をプレゼントいたします。
各種特典は数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。お早めにご予約・ご購入ください。

・ご予約はコチラ：https://real.lnk.to/The_Story_of_UsWN

＜店舗別購入特典＞
店舗ごとに異なる特典をご用意しております。下記内容および注意事項をご確認の上、お早めにご予約ください。

■Amazon.co.jp ・・・ オリジナルメガジャケ
■HMV全店（HMV&BOOKS Online含む / 一部店舗除く） ・・・ オリジナルポストカード
■Sony Music Shop ・・・ オリジナルクリアカード
■TOWER RECORDS全店（オンライン含む） ・・・ オリジナルスマホステッカー
■アニメイト ・・・ オリジナルミニフォト
■セブンネットショッピング ・・・ オリジナル缶バッジ
■楽天ブックス ・・・ オリジナルA4クリアファイル

※注意事項
・各オンラインショップでは、カート公開までにお時間を要する場合がございます。
・特典絵柄は、追ってご案内いたします。
・上記店舗以外での特典配布はございません。あらかじめご了承ください。
・Amazon.co.jpおよび一部オンラインショップでは、「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。ご予約の際は、特典対象商品であることをご確認の上、お手続きください。

■＜milet live tour 2026(仮)＞
9月12日(土)　千葉県・森のホール21 大ホール
9月18日(金)　神奈川県・カルッツかわさき
9月21日(月・祝)　埼玉県・大宮ソニックシティ 大ホール
9月23日(水・祝)　香川県・サンポートホール高松 大ホール
9月26日(土)　京都府・ロームシアター京都 メインホール
9月27日(日)　静岡県・静岡市清⽔⽂化会館 マリナート ⼤ホール
10月3日(土)　広島県・広島文化学園HBGホール
10月4日(日)　岡山県・倉敷市民会館
10月10日(土)　石川県・本多の森 北電ホール
10月17日(土)　東京都・ガーデンシアター
10月24日(土)　宮城県・仙台サンプラザホール
10月25日(日)　福島県・とうほう みんなの文化センター(福島県文化センター)大ホール
11月1日(日)　大阪府・フェスティバルホール
11月2日(月)　大阪府・フェスティバルホール
11月5日(木)　東京都・NHKホール
11月8日(日)　愛知県・Niterra⽇本特殊陶業市⺠会館 フォレストホール
11月13日(金)　北海道・札幌文化芸術劇場hitaru
11月21日(土)　福岡県・福岡サンパレスホテル＆ホール
11月22日(日)　大分県・iichikoグランシアタ

関連リンク
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