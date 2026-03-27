声優・伊達さゆり、『ヤンジャン』グラビアに登場 レアな濡れ感ヘアも披露
声優の伊達さゆりが、発売中の『週刊ヤングジャンプ』17号（集英社）のセンターグラビアに登場する。伊達は25日にソロアーティストデビューを果たしたばかりで、同誌への登場は約2年半ぶりとなる。
【写真】透明感抜群！美脚が映えるグラビアに挑戦した伊達さゆり
伊達らしいキュートさはそのままに、ナチュラルな美しさが伝わるカットに。誌面では、キャミソール＆短パンにマフラーを加えたファッション誌風のコーディネートを披露。さらに、肩出しのニットや、美脚が映えるチェックスカートの衣装などを着用している。普段はあまり見せない濡れ感のある髪型にも注目だ。
表紙＆巻頭グラビアには制コレ24、巻末グラビアにはあゆのが登場する。
【写真】透明感抜群！美脚が映えるグラビアに挑戦した伊達さゆり
伊達らしいキュートさはそのままに、ナチュラルな美しさが伝わるカットに。誌面では、キャミソール＆短パンにマフラーを加えたファッション誌風のコーディネートを披露。さらに、肩出しのニットや、美脚が映えるチェックスカートの衣装などを着用している。普段はあまり見せない濡れ感のある髪型にも注目だ。
表紙＆巻頭グラビアには制コレ24、巻末グラビアにはあゆのが登場する。