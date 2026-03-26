指原莉乃が２５日、ＮＨＫで放送された「ＳＨＯＷＴＩＭＥ開幕！潜入！ドジャースタジアム舞台裏ＳＰ」に出演。ドジャースタジアムで生観戦した体験を語った。

２０２４年夏に生観戦したことを、１年後の２５年１１月のＳＮＳで報告していた指原。番組では「実は行ってきました。気候が気持ちよくて、青空がバーッと抜けてて」と話すと、球場全体が見渡せるカウンターつきの部屋で、ポップコーンとビール越しの球場を撮影した写真が紹介された。これにサバンナ・高橋茂雄が「なんか、ええ席に座ってるのわかるわ〜」と指摘し、スタジオは笑い。指原は「ごめんなさい、（ええ席）利用させていただきました」と笑った。

ドジャースタジアムにはスイートレベルと呼ばれるスイートルームだけのフロアがあり、番組によると、「最低でも１万２０００ドル、日本円で１８０万円」と紹介された。ドジャース奥さま会でもおなじみのスイートルームで、指原はスイートだったのか確認されると、「ご縁があって偶然座れただけ」と控えめに語り、「すごいですね！貴重な体験してたんだな、って今改めて（感じた）。値段、知らない方がよかったかもしれない」と笑い。ここでパックンが「１８０万円です」と念押しし、指原は「２度言わないでください」と苦笑。スタジオ中に笑いが起こっていた。