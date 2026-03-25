坂本龍一、自身が創設を呼びかけた東北ユースオーケストラの最新アルバム『The Best of Tohoku Youth Orchestra 2025』本日発売
坂本龍一自身が創設を呼びかけた東北ユースオーケストラの、最新アルバム『The Best of Tohoku Youth Orchestra 2025』が本日リリースとなった。
本作は、東日本大震災直後に坂本龍一の呼びかけによって始まった東北ユースオーケストラによる、2025年の定期演奏会の模様を収録した作品である。坂本龍一の代表作から晩年の楽曲まで、多彩なレパートリーを瑞々しいアンサンブルで収めた一枚になっているという。
収録内容には、ウクライナの若きバイオリニスト、イリア・ボンダレンコとのコラボレーションにより生まれた「Piece for Illia」の日本初演をはじめ、「The Last Emperor」「Little Buddha」「Merry Christmas Mr. Lawrence」といった映画音楽、さらに「Tong Poo」などYMO期の楽曲も含まれる。
また、3月26日には＜東北ユースオーケストラ演奏会2026＞が開催される。震災の地・東北をふるさとに持つ子どもたちが集い、音とともに歩んできた東北ユースオーケストラ。2024年、2025年と創設者・坂本龍一の追悼を続けてきた彼らは、2026年に公演の原点へと立ち返る。
本公演では、ベートーヴェン「交響曲第5番「運命」」に挑むほか、坂本龍一の楽曲も多数演奏予定だという。なかでも、坂本が2014年にオーケストレーションに着手していた「Tong Poo」は、その意志を継ぎ作曲家・藤倉大が完成させた新たな編曲版として披露される。
なお、会場ではアルバム『The Best of Tohoku Youth Orchestra 2025』など東北ユースオーケストラ関連の作品の即売も予定されている。
◾️＜東北ユースオーケストラ演奏会2026＞
日時：2026年3月26日（木）
昼公演：15:00開演（14:15開場）
夜公演：19:00開演（18:15開場）
会場：サントリーホール 大ホール
指揮：胗澤寿男
演奏：東北ユースオーケストラ
朗読：のん
司会：渡辺真理
演奏予定曲：
ベートーヴェン：交響曲第5番「運命」ハ短調 作品67
坂本龍一＋藤倉大編曲：「Tong Poo」
坂本龍一：「Ballet Mecanique」
坂本龍一：「The Last Emperor」
坂本龍一：「Merry Christmas Mr. Lawrence」 ほか
※曲目は変更になる場合がございます
チケット：
S席：6,000円（税込）
A席：5,000円（税込）
P席：4,000円（税込）
※いずれも東北ユースオーケストラへの寄付金2,000円を含む
※3歳以上チケット必要
お問い合わせ：DISK GARAGE
http://info.diskgarage.com/
主催：一般社団法人東北ユースオーケストラ
◾️『The Best of Tohoku Youth Orchestra 2025』
発売日：2026年3月25日（水）
購入・配信：https://commmons.lnk.to/TYO2025
[DISC 1]
01.Castalia
作曲・編曲：坂本龍一
02.Happy End
作曲・編曲：坂本龍一
03.Tong Poo
作曲：坂本龍一 編曲：篠田大介
04.Piece for Illia
作曲：坂本龍一 編曲：篠田大介
05.いま時間が傾いて
作曲・編曲：坂本龍一
[DISC 2]
06.BB
作曲・編曲：坂本龍一
朗読詩：和合亮一「詩ノ黙礼」より 朗読：吉永小百合
07.Improvisation_03282009
作曲・編曲：坂本龍一
朗読詩：大平数子「慟哭」 朗読：吉永小百合
08.Parolibre
作曲・編曲：坂本龍一
朗読詩：大平数子「慟哭」 朗読：吉永小百合
09.『母と暮せば』より「母と暮せばタイトル」
作曲・編曲：坂本龍一
朗読詩：安里有生「へいわってすてきだね」 朗読：吉永小百合
10.Three TOHOKU Songs（大漁唄い込み、南部よしゃれ、相馬盆唄）
作曲・編曲：藤倉大
11.Little Buddha
作曲・編曲：坂本龍一
12.The Last Emperor
作曲・編曲：坂本龍一
13.Merry Christmas Mr. Lawrence
作曲・編曲：坂本龍一
14.Etude
作曲：坂本龍一 編曲：挾間美帆