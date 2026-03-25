◾️『The Best of Tohoku Youth Orchestra 2025』

発売日：2026年3月25日（水）

購入・配信：https://commmons.lnk.to/TYO2025

[DISC 1]

01.Castalia

作曲・編曲：坂本龍一

02.Happy End

作曲・編曲：坂本龍一

03.Tong Poo

作曲：坂本龍一 編曲：篠田大介

04.Piece for Illia

作曲：坂本龍一 編曲：篠田大介

05.いま時間が傾いて

作曲・編曲：坂本龍一

[DISC 2]

06.BB

作曲・編曲：坂本龍一

朗読詩：和合亮一「詩ノ黙礼」より 朗読：吉永小百合

07.Improvisation_03282009

作曲・編曲：坂本龍一

朗読詩：大平数子「慟哭」 朗読：吉永小百合

08.Parolibre

作曲・編曲：坂本龍一

朗読詩：大平数子「慟哭」 朗読：吉永小百合

09.『母と暮せば』より「母と暮せばタイトル」

作曲・編曲：坂本龍一

朗読詩：安里有生「へいわってすてきだね」 朗読：吉永小百合

10.Three TOHOKU Songs（大漁唄い込み、南部よしゃれ、相馬盆唄）

作曲・編曲：藤倉大

11.Little Buddha

作曲・編曲：坂本龍一

12.The Last Emperor

作曲・編曲：坂本龍一

13.Merry Christmas Mr. Lawrence

作曲・編曲：坂本龍一

14.Etude

作曲：坂本龍一 編曲：挾間美帆