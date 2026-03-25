米国のトランプ大統領によるイランへの攻撃によって中東情勢は大混乱に陥り、すでに空前の原油高が日本経済を直撃している。強硬姿勢を貫くトランプ大統領の背後には何があるのか。ジャーナリストの池上彰氏と、作家で元外務省主任分析官の佐藤優氏が語り尽くす。【第3回】

戦争に消極的だったトランプが次々と開戦した理由

池上：トランプは「4〜5週間」と言っていましたが、軍事作戦はとても終わりそうにありません。

佐藤：前最高指導者のアリ・ハメネイが存命なら昭和20年の日本における「天皇の御聖断」のようなシナリオもあったでしょうが、その芽はなくなったと見ていいでしょう。ありそうな終焉のシナリオは完全に体制が壊れるヒトラー型か、もう一つは中から内乱が起きるムッソリーニ型。

池上：原油が高騰すると、中間選挙への悪影響を気にしたトランプが勝手に勝利宣言をして引き揚げるかもしれません。

これは前例があって、2003年のイラク戦争では、ジェット戦闘機の後部座席に乗ったブッシュ大統領（息子）が空母に降り立ち、「ミッションコンプリーテッド」と言い放った。トランプも踏襲する可能性があります。

佐藤：ただそうなると、海峡封鎖の味をしめたイランが同じことを何度もやる可能性も出てくる。気に食わないと海峡封鎖と近隣諸国への攻撃を繰り返すかもしれません。

米国はテヘラン転覆を本格化させ、「イランの民主化までホルムズ海峡を保障占領する」と言い出しますよ。

池上：地上部隊派遣ですか……。米兵にかなりの死者が出るリスクのある選択をする勇気がトランプにありますか。

佐藤：ホルムズ海峡に限定して国際管理にする方法もあるかもしれません。

もう一つ。大きな文脈でトランプの戦争を捉えておく必要もあります。本来戦争に消極的だった指導者がベネズエラ、イランと次々と開戦するのは極めて合理的な理由に貫かれていると思います。根っこは、より大きな戦争である、「ロシアとの戦争」での敗北を戦略的に隠すことですよ。

池上：全くその通りだと私も思います。

佐藤：ロシアとの戦争で、米国は科学技術や生産力を含めた総力戦で敗北したことは明らか。その証拠に、キール世界経済研究所が示すウクライナに対する米国の支援額は99％減っています。

池上：米国はもう砲弾を製造する工業力がなく、支援が続けられなくなっている。ウクライナと米国の敗北ははっきりしつつある。

佐藤：国営のロシアと違って、民間ベースの米国では砲弾のように非効率な軍需品の生産システムが空洞化しています。生産ラインを作るために、戦後も軍事産業の面倒を国家が見る国家総動員法のような法律があれば別ですが、それは経済にとってマイナスだとエリートたちもわかっている。

池上：トランプ政権は戦争終結のためにウクライナを降伏させ、和平を決着させる形を整えるのに必死ですよね。

佐藤：プーチンは一枚上手で、トランプに最大限配慮をしている。「砲弾作れるならやってみろ」と言い出すようなことはしないわけです。

ちなみに、イスラエルはロシアの感覚に近く、虐殺者と批判されても、（イスラム原理主義組織の）ハマスやヒズボラを打ち負かしてきました。こう見るとロシアとイスラエルという、「力で現状を変更する国」が勝つ情勢になっているのです。

池上：その文脈で中国はどうかというと、これで習近平は台湾を手に入れやすい環境になった。とはいえ、やはりトランプの動きが読めない。仮に台湾有事になったとして、トランプが参戦するかは予測不能で、うかつには手を出せないでいると見ています。

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【プロフィール】

池上彰（いけがみ・あきら）／1950年長野県生まれ。ジャーナリスト。慶應義塾大学経済学部卒業後、1973年NHK入局。1994年から『週刊こどもニュース』のお父さん役を11年務め、2005年よりフリージャーナリストとして活動。名城大学教授、東京科学大学特命教授。著書に『池上彰の世界の見方 ロシア』『知らないと恥をかく世界の大問題16 トランプの"首領モンロー主義時代"』『米中対立 日本はこうなる』など。

佐藤優（さとう・まさる）／1960年、東京都生まれ。元外交官、作家。同志社大学大学院神学研究科修了後、外務省入省。在露日本国大使館などを経て外務省国際情報局に勤務。現在は作家として活動。主著に『国家の罠 外務省のラスプーチンと呼ばれて』、近著に『佐藤優の特別講義 戦争と有事 ウクライナ戦争、ガザ戦争、台湾危機の深層』『第三次世界大戦を阻止するのはトランプしかいない』など。

※週刊ポスト2026年4月3日号