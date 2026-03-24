『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』話題のエンディングイラスト一部解禁
シリーズ45作目となる『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が
【画像】ドラえもんたちの冒険のその先を描いたイラスト
週末動員ランキング4週連続1位を獲得！（3/20〜3/22・興行通信社調べ）
日本中を巻き込み、かつてない海底大冒険を繰り広げています！
シリーズ45作目となる『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が、3月20日〜22日の週末映画動員ランキング（興行通信社調べ）で4週連続1位を獲得した。壮大な海底大冒険の物語は、日本中を巻き込む大ヒットとなっている。
このほど、劇中エンドロールで登場し話題となっている、ドラえもんたちの冒険のその先を描いたイラストの一部が解禁された。公開直後から「エンディングで流れたイラストがどれも素晴らしい」「このイラストを見るためにもう一度劇場へ行きたい」といった声が相次ぎ、大きな反響を呼んでいる。
今回公開されたのは、全9枚の中から厳選された2枚。1枚は、冒険を終えたドラえもんたちがジャイアンの家の前に集まり、ひみつ道具「なんでもアイス棒」を使ってそれぞれお気に入りのアイスを手に笑い合う心温まるカット。海底でのエルとの出会いや冒険を振り返りながら、日常へと戻っていく穏やかな時間が描かれている。もう1枚は、光も届かない美しい海底から遠い空を見上げ、未来へ向かって歩み出そうとするエルの姿を捉えた印象的なビジュアルとなっている。
さらに、残り7枚のイラストには、劇中には登場しないおなじみのキャラクターたちの姿も描かれているという。すでに鑑賞した観客はもちろん、これから観る人にとっても、物語の余韻をより深く味わえるイラストにも注目してほしい。
【画像】ドラえもんたちの冒険のその先を描いたイラスト
週末動員ランキング4週連続1位を獲得！（3/20〜3/22・興行通信社調べ）
日本中を巻き込み、かつてない海底大冒険を繰り広げています！
シリーズ45作目となる『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が、3月20日〜22日の週末映画動員ランキング（興行通信社調べ）で4週連続1位を獲得した。壮大な海底大冒険の物語は、日本中を巻き込む大ヒットとなっている。
今回公開されたのは、全9枚の中から厳選された2枚。1枚は、冒険を終えたドラえもんたちがジャイアンの家の前に集まり、ひみつ道具「なんでもアイス棒」を使ってそれぞれお気に入りのアイスを手に笑い合う心温まるカット。海底でのエルとの出会いや冒険を振り返りながら、日常へと戻っていく穏やかな時間が描かれている。もう1枚は、光も届かない美しい海底から遠い空を見上げ、未来へ向かって歩み出そうとするエルの姿を捉えた印象的なビジュアルとなっている。
さらに、残り7枚のイラストには、劇中には登場しないおなじみのキャラクターたちの姿も描かれているという。すでに鑑賞した観客はもちろん、これから観る人にとっても、物語の余韻をより深く味わえるイラストにも注目してほしい。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優