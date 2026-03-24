長澤まさみ、美スタイル際立つショットが話題「引き込まれる」「息止まった」
【モデルプレス＝2026/03/24】女優でスタイリストの野波麻帆が、自身のInstagramを更新。女優の長澤まさみの撮影ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】38歳国民的女優「想像以上」話題の美スタイル際立つ姿
野波は自身がスタイリングを行い、フォトグラファーの守本勝英氏（＠kaze＿give＿me ）が撮影した、27日に発売予定のファッション雑誌「オトナミューズ」（宝島社）4月号の表紙や撮影ショットを投稿。長澤が腕や背中のラインがのぞくショート丈のノースリーブトップスにボトムスで床に座るナチュラルで印象的な様子や、黒いオフショルダードレスでアンニュイな表情を浮かべた姿を公開している。
この投稿には「スタイル抜群」「引き込まれる」「美しすぎる」「レベチ」「二度見した」「想像以上」「息止まった」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】38歳国民的女優「想像以上」話題の美スタイル際立つ姿
◆長澤まさみ、美スタイル際立つ撮影ショット
野波は自身がスタイリングを行い、フォトグラファーの守本勝英氏（＠kaze＿give＿me ）が撮影した、27日に発売予定のファッション雑誌「オトナミューズ」（宝島社）4月号の表紙や撮影ショットを投稿。長澤が腕や背中のラインがのぞくショート丈のノースリーブトップスにボトムスで床に座るナチュラルで印象的な様子や、黒いオフショルダードレスでアンニュイな表情を浮かべた姿を公開している。
◆長澤まさみの美スタイルに反響
この投稿には「スタイル抜群」「引き込まれる」「美しすぎる」「レベチ」「二度見した」「想像以上」「息止まった」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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