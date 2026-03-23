広瀬アリス、「げ。ごめんね」謝罪も炎上止まず「こんな短文なのに嫌な部分丸出しなの逆にすごい」
俳優の広瀬アリスさんは3月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。「げ。ごめんね」と謝罪しました。
【広瀬アリスの炎上の理由は？】
広瀬さんはそれを引用し「推しが結婚したら全力で涙流して喜ぶ。充実してるからこそ仕事面で頑張れて輝く訳で我らはその輝いてるところを全力で拝むし全力で推すの。その輝いている部分以外の時も全て自分の都合の良いように自分の気分が悪くならないように生きてくれだなんてただの厄神。自分の推しは皆何はともあれ幸せであれ」と、自身の考えをつづっています。
コメントや引用リポストでは「推し活以外で満たされてる人はそうなんやろうな 推し活でしか満たされない人間はそりゃ気分悪くなるよ」「広瀬さんみたいに推しの努力も素の姿も並列で見られる人とただ見せてくれる姿だけを見て信じて大金持ちでもないのにせっせと課金してきた人達は同じではないよね…」「推し『側』と繋がることができてしまう女優さんに言われても…と思うのですが」「わたしがお前らの推しと結婚したら、涙流して喜べよ、というコト？？」と、非難の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【広瀬アリスの炎上の理由は？】
「推しが結婚したら全力で涙流して喜ぶ」18日、目を大きく見開いた自身の写真を投稿していた広瀬さん。「ねぇ待って！この辛そうなソースつけても食べれる！っていう画」と、説明を添えています。するとファンから「推しの結婚が発表された。っていう顔」とのコメントが寄せられました。
コメントや引用リポストでは「推し活以外で満たされてる人はそうなんやろうな 推し活でしか満たされない人間はそりゃ気分悪くなるよ」「広瀬さんみたいに推しの努力も素の姿も並列で見られる人とただ見せてくれる姿だけを見て信じて大金持ちでもないのにせっせと課金してきた人達は同じではないよね…」「推し『側』と繋がることができてしまう女優さんに言われても…と思うのですが」「わたしがお前らの推しと結婚したら、涙流して喜べよ、というコト？？」と、非難の声が寄せられました。
「げ。ごめんね」謝罪そして23日に「げ。ごめんね、それぞれ色々な思考あるもんね、発言気をつけます」とポストした広瀬さん。今回の炎上を受けての謝罪なのでしょうか。この投稿に対しても「あのね、最初の『げ。』って言葉に全部出ちゃってるんですよ（笑）。要するに『面倒くさい客に絡まれた』って思ってるわけですよね」「こんな短文なのに嫌な部分丸出しなの逆にすごい」など、厳しいコメントが相次いでいます。
(文:多町野 望)