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かつて西日本最大の駅は「鳥栖駅」だった。機関庫2つに貨物ヤードも備えた巨大駅の栄枯盛衰を辿る

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「a0とnonkyuruの駅攻略」が、「【超巨大！】1駅に67kmの線路？機関庫2つに貨物ヤードも…かつては西日本最大の駅！｜鳥栖駅の栄枯盛衰と新鳥栖駅・西九州新幹線に受け継がれた未来」と題した動画を公開している。



動画では、かつて西日本最大の駅構内を誇った佐賀県の鳥栖駅の歴史を特集。増設に増設を重ねた結果、全長3.8km、線路の総延長は66.6kmにも及んだという「鉄道の要衝」の栄枯盛衰と、その役割が九州新幹線・新鳥栖駅へ受け継がれた未来について解説している。



鳥栖駅は、鹿児島本線と長崎本線が分岐する九州の交通における重要拠点だ。1889年に私鉄の九州鉄道が開業させた当初は現在より南に位置していたが、1891年に佐賀駅まで、1899年に長崎浦上駅まで延伸したことにより、鳥栖駅は列車の分割・連結を行うための拠点となった。これに伴い、転車台や機関車庫などの機能が必要となり、1903年に広大な敷地を求めて現在の場所に移転した。



その後も設備の増設は続き、最盛期であった1954年頃には、隣の田代駅をも巻き込み、全長3.8km、面積42ha、線路の総延長66.6kmという超巨大駅へと発展を遂げた。しかし、戦後になると蒸気機関車がディーゼル機関車へ置き換えられ、モータリゼーションの波も押し寄せたことで、乗降客数や貨物量が激減。巨大だった構内は徐々に縮小され、国鉄民営化後には跡地にスタジアムや各種施設が誕生し、鳥栖市は「鉄道の町」から「“交通”要衝の町」へと姿を変えていった。



そして2011年、九州新幹線の開業に伴い、乗換駅として新鳥栖駅が誕生。この駅は鳥栖駅から在来線で2.4kmの距離にありながら、鹿児島本線ではなく長崎本線上に建設された。動画ではその理由について、将来の西九州新幹線との分岐を見越した2面4線の構造であることや、地形的な制約を挙げる。九州新幹線の博多～久留米間は山間部を通過しており、「その途中の在来線と交わる、かつ周囲に建物が少なく、用地確保がしやすい場所として、この地点が選ばれたのでしょう」と解説した。



鳥栖駅が鉄道黎明期から現代に至るまで、いかに重要な役割を担ってきたかがわかる動画となっている。その要衝としての性格は、形を変えながらも新鳥栖駅へと確かに受け継がれているのだ。