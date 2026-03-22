キャンピングカー情報をはじめとして、キャンプや車中泊、バンライフなど、アウトドア&車旅の情報を配信しているWEBマガジン・DRIMOから、実際に車中泊やキャンピングカーを楽しんでいるライターによる記事をMOBYがご紹介します。※以降の記事内容および記事タイトルはDRIMOからの引用・参照です

キャンピングカーや車中泊旅の楽しみのひとつが、移動先で出合う“温泉”。

福岡県には、温泉施設に併設され、快適さと癒やしを両立できるRVパークが数多く点在しています。

市街地からアクセスしやすい立地、自然に囲まれて静かに過ごせる里山のパーク、さらにはホテル品質の設備を備えたリゾート型RVパークまで、その個性はさまざま。

この記事では、九州・福岡エリアで「温泉×車中泊」を満喫できる厳選9つのRVパークを紹介。

観光の拠点としてはもちろん、“泊まること自体が目的になるRV旅” を叶えてくれるスポットを集めました。

【築上郡上毛町】RVパークsmart 湯の迫温泉 大平楽

くるま旅

福岡の自然に抱かれる「RVパークsmart 湯の迫温泉 大平楽」は、温泉好きのキャンピングカーユーザーにぴったりのRVパークです。

敷地内に本格温泉施設を備え、到着後すぐに湯浴みを楽しめる贅沢さが魅力。

電源設備も整い、初心者でも安心して利用できます。

昼はのどかな里山風景、夜は静寂と星空に癒やされる、大人のための上質なRVステイが叶います。

RVパーク基本情報

名称：RVパークsmart 湯の迫温泉 大平楽

所在地：〒871-0923 福岡県築上郡上毛町下唐原1625

TEL：092-433-7370

料金：1泊1台3,500円

チェックイン：15:00～

チェックアウト：～14:00

予約方法：WEB予約

駐車可能車両サイズ：キャブコン・バンコン・トレーラー・軽キャンピングカー・一般車

駐車場サイズ：長さ7m×幅5m

利用可能台数：2台

トイレ：あり（施設内24時間利用可能）

ゴミ処理：不可

電源：あり（100V/1500W 施設利用料金に含む）

水道：なし

ペット連れ：可（ドッグランあり）

詳細はこちら▷くるま旅

温泉と施設の詳細

大平楽 湯の迫温泉

入浴施設：ゆったり処 湯の迫温泉

入浴料金：大人（中学生以上）700円、子ども（小学生）350円、月曜日シニアDAY70歳以上550円

営業時間：9:30～22:00（最終受付21:30）

効能：神経痛・筋肉痛・関節痛・五十肩・運動麻痺など

定休日：年中無休

飲食・売店：複合施設内に飲食・直売所あり

その他：露天風呂やサウナなど、お風呂の数が多い。リンパマッサージ店あり。

詳細はこちら▷大平楽 湯の迫温泉

利用者の口コミ・おすすめポイント

・温泉・大衆演劇・グルメ・グラウンドゴルフなど複合施設が充実している点が魅力的です

・無料ドッグランがあり、ペット連れにやさしい環境

・トラック等の駐車スペースから離れているので、周りの音が比較的静かです

【田川郡赤村】RVパークsmart 源じいの森キャンプ場

くるま旅

福岡・赤村の豊かな自然に囲まれた「RVパークsmart 源じいの森キャンプ場」は、静かな里山でゆったり過ごしたい方に最適なRVパークです。

敷地内には温泉施設があり、森の空気を感じながら湯に浸かる贅沢な時間を楽しめます。

電源付きサイトで車中泊初心者でも利用しやすく、昼は川や山の自然、夜は虫の音に包まれる落ち着いた環境が魅力。

「自然の中で温泉も楽しみたい」そんなRV旅を叶えてくれるスポットです。

RVパーク基本情報

名称：RVパークsmart 源じいの森キャンプ場

所在地：〒824-0431 福岡県田川郡赤村赤6933-1

TEL：092-433-7370

料金：1泊1台 3,000円

チェックイン：16:00～

チェックアウト：～10:00

予約方法：WEB予約

駐車可能車両サイズ：キャブコン・バンコン・トレーラー軽キャンピングカー・一般車

駐車場サイズ：長さ6m×幅7.5m

利用可能台数：2台

トイレ：あり（屋外24時間利用可能）

ゴミ処理：可（ゴミ袋1枚100円）

電源：あり（100V/1500W施設利用料金に含む）

水道：あり（無料）

ペット連れ：可

詳細はこちら▷くるま旅

温泉と施設の詳細

源じいの森

入浴施設：源じいの森温泉

入浴料金：大人（15歳以上）700円、子ども（5歳以上～中学生以下）350円、障がい者大人400円／子ども200円

営業時間：10:00～21:00（最終受付20:00）

効能：神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺など

定休日：第3木曜日・年末年始

飲食・売店：売店あり

その他：宿泊施設やオートキャンプ場もある

詳細はこちら▷源じいの森温泉

利用者の口コミ・おすすめポイント

・併設の温泉施設が大きく、露天風呂や大浴場、家族風呂もあり「温泉でさっぱりできた」「温泉目当てでも行ける」と高評価

・自然環境がかなり良く、山と川に囲まれた里山ロケーションで「癒やされる」「のんびり過ごせる」と評判です

・ファミリーやキャンプ初心者で、設備が整った温泉付きキャンプ場をベースにしたい人向けのパークです

【宗像市】RVパークメルキュール福岡宗像リゾート＆スパ

くるま旅

リゾートホテルに併設された、快適さと非日常感を重視したRVパークです。

広々とした敷地と整った設備が魅力で、車中泊でありながらホテルステイのような安心感があります。

館内の温泉やレストランを利用でき、“泊まる場所”ではなく“滞在そのものを楽しむ場所”として選びたいパーク。

観光の拠点としてはもちろん、移動を抑えてゆったり過ごすキャンピングカー旅にも向いています。

特別感のあるRVステイを求める方におすすめです。

RVパーク基本情報

名称：RVパークメルキュール福岡宗像リゾート＆スパ

所在地：〒811-3514 福岡県宗像市田野1303

TEL：0940-62-4111

料金：1泊1台 4,400円～

チェックイン：15:00～18:00

チェックアウト：6:00～11:00

予約方法：電話予約、WEB予約

駐車可能車両サイズ：キャブコン・バンコン・軽キャンピングカー・一般車

駐車場サイズ：長さ7m×幅2m

利用可能台数：5台

トイレ：あり（施設内24時間利用可能）

ゴミ処理：現地相談（無料）

電源：あり（無料）

水道：あり（無料）

ペット連れ：可（ホテル館内は不可）

Wi-Fiの利用：あり（無料・館内利用可）

詳細はこちら▷くるま旅

温泉と施設の詳細

メルキュール福岡宗像リゾート＆スパ

入浴施設：玄海さつき温泉

入浴料金：

【平日】大人1,500円、小学生750円、幼児（3歳～）450円

【土日祝】大人2,000円、小学生1,000円、幼児（3歳～）600円

営業時間：15:00～23:00（最終受付22:00）

効能：神経痛、筋肉痛、関節痛、疲労回復など

タオルの有無：（レンタル）バスタオル300円、フェイスタオル100円

飲食・売店：ホテル内飲食利用可（朝食・夕食）

その他：コインランドリーあり

詳細はこちら▷メルキュール福岡宗像リゾート＆スパ

利用者の口コミ・おすすめポイント

・宗像大社・観光拠点として便利な立地です

・ホテル併設で温泉・食事・宿泊も併せて楽しめる

・国道から少し離れているので、夜間は静かで過ごしやすくゆっくり眠れる

【宮若市】RVパーク湯乃禅の里

脇田温泉 楠水閣

福岡県宮若市にある「RVパーク湯乃禅の里」は、温泉施設に隣接した、“お風呂目的で泊まりたい”車中泊スポットです。

最大の魅力は、源泉かけ流しの温泉。

移動を詰め込む旅ではなく、温泉に入って、休んで、また入る。そんな贅沢な過ごし方ができます。

山に囲まれた静かな環境で、夜はとても落ち着いた雰囲気。

観光地の喧騒から離れ、身体を休めることを目的にした車中泊に向いています。

RVパーク基本情報

名称：RVパーク湯乃禅の里

所在地：〒822-0133 福岡県宮若市脇田507

TEL：0949-54-0123

料金：1泊1台 3,500円

チェックイン：13:00～18:00

チェックアウト：～11:00

予約方法：電話予約

駐車可能車両サイズ：セミフルコン・バスコン・キャブコン・バンコン・軽キャンピングカー・一般車

利用可能台数：5台

トイレ：あり（屋外24時間利用可能）

ゴミ処理：可（指定ゴミ袋１枚500円）

電源：あり（施設利用料金に含む）

水道：あり（無料）

ペット連れ：可

詳細はこちら▷くるま旅

温泉と施設の詳細

脇田温泉 楠水閣

入浴施設：露天風呂湯乃禅・家族風呂ひだまり

入浴料金：大人900円、子ども（3歳～小学生）500円、幼児（3歳未満）200円

営業時間：10:00～22:30（最終受付22:00）

定休日：水曜日

泉質・効能：泉質アルカリ単純泉／外傷 疲労回復 リウマチ・神経病

タオルの有無：（販売）タオル250円、（レンタル）バスタオル300円

飲食・売店：敷地内に3ヶ所の食事処あり

その他：マッサージ・エステ等施設あり

詳細はこちら▷脇田温泉 楠水閣

利用者の口コミ・おすすめポイント

・色々な露天風呂があり、食事もセットで割安でした。静かな所で星もきれいでぐっすり眠れました

・食事処が敷地内に複数あり利便性高いRVパークです

・山並みや渓流の自然環境を楽しみながら車中泊可能。夏は川遊びもできて子供たちに人気です！

【那珂川市】RVパークsmart 源泉野天風呂 那珂川清滝

くるま旅

「RVパークsmart 源泉野天風呂 那珂川清滝」は、福岡市内からアクセスしやすい立地にありながら、自然に包まれた温泉時間を楽しめるRVパークです。

都市近郊という利便性と、渓谷沿いの落ち着いた雰囲気を兼ね備えている点が大きな魅力です。

敷地内には源泉を楽しめる野天風呂があり、移動の疲れをしっかり癒せます。

遠出をしなくても、「自然の中で温泉に浸かる車中泊」が叶うため、週末のちょっとしたおでかけ感覚の旅や気分転換にも使いやすいスポットです。

移動を最小限にしながら、非日常感を味わいたい方に向いています。

RVパーク基本情報

名称：RVパークsmart 源泉野天風呂 那珂川清滝

所在地：〒811-1236 福岡県那珂川市南面里326

TEL：092-433-7370

料金：1泊1台3,300円

チェックイン：14:00～

チェックアウト：～11:00

予約方法：WEB予約

駐車可能車両サイズ：キャブコン・バンコン・軽キャンピングカー・一般車

駐車場サイズ：長さ6m×幅5m

利用可能台数：2台

トイレ：あり（施設内24時間利用可能）

ゴミ処理：不可

電源：あり（100V/1500W施設利用料金に含む）

水道：なし

ペット連れ：可

詳細はこちら▷くるま旅

温泉と施設の詳細

源泉野天風呂 那珂川清滝

入浴施設：源泉野天風呂 那珂川清滝

入浴料金：（平日）大人1,400円（土日祝）1,600円、子ども（3歳以上小学生まで）600円

営業時間：10:00～22:00（最終入館21:00）

効能：関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、神経痛など

タオルの有無：（販売）フェイスタオル250円、ボディタオル100円、（レンタル）バスタオル250円、

定休日：木曜日

飲食・売店：施設内食事処あり

詳細はこちら▷源泉野天風呂 那珂川清滝

利用者の口コミ・おすすめポイント

・源泉かけ流しの野天風呂が利用でき、リラックスができると人気

・露天風呂やサウナなど浴槽の種類が多く、湯めぐり感覚で楽しめた

・福岡市近郊でアクセスしやすいので、利用者が多いです

【糸島市】RVパークsmart まむしの湯

くるま旅

糸島エリアに位置する「RVパークsmart まむしの湯」は、観光と温泉の両方を楽しみたい方に適したRVパークです。

人気のカフェや海沿いスポット、直売所などが点在する糸島観光の拠点として使いやすく、旅程を組みやすい立地が魅力です。

観光で歩き回った後は、名湯として知られる温泉でゆっくりと身体を休めることができます。

「昼は観光、夜は温泉と車中泊」というメリハリのある過ごし方ができ、アクティブなキャンピングカー旅にもぴったりです。

糸島をじっくり楽しみたい方におすすめのRVパークです。

RVパーク基本情報

名称：RVパークsmart まむしの湯

所在地：福岡県糸島市二丈吉井2380-1

TEL：092-433-7370

料金：1泊1台 3,000円

チェックイン：17:00～

チェックアウト：～12:00

予約方法：WEB予約

駐車可能車両サイズ：キャブコン・バンコン・トレーラー・軽キャンピングカー・一般車

駐車場サイズ：長さ6.5m×幅6m

利用可能台数：2台

トイレ：あり（屋外24時間利用可能）

ゴミ処理：不可

電源：あり（100V/1500W施設利用料金に含む）

水道：あり（無料）

ペット連れ：可

詳細はこちら▷くるま旅

温泉と施設の詳細

まむしの湯

入浴施設：まむしの湯

入浴料金：大人880円、子ども（4歳～小学生）400円

営業時間：10:00～21:30（最終受付21:00）

タオルの有無：（レンタル）タオル150円、バスタオル300円

飲食・売店：館内食事処あり

その他：露天風呂・高温サウナ・塩サウナ他多数あり

詳細はこちら▷まむしの湯

利用者の口コミ・おすすめポイント

・泉質の良さで知られる温泉施設で、色んなお風呂やサウナがあってリフレッシュできた

・施設のお料理は安くておいしいし、トイレはきれいに清掃されていて気持ちよく使えましたよ

・糸島観光の拠点として、とても便利な場所にある。

【八女市】RVパークべんがら村

べんがら村

「RVパークべんがら村」は、温泉施設に加え、食事処や物産館が併設された、総合型のRVパークです。

到着後に買い物や食事の心配をする必要がなく、初めてRVパークを利用する方でも安心して滞在できます。

温泉でゆったりと身体を癒し、地元の食や特産品に触れられるのも魅力のひとつ。

移動を詰め込む旅ではなく、「一か所で完結する車中泊」をしたい方に向いています。

設備面での安心感を重視する方や、ゆったりと過ごしたいキャンピングカー旅に適したRVパークです。

RVパーク基本情報

名称：RVパークべんがら村

所在地：〒834-0032 福岡県八女市宮野100

TEL：0943-24-3339

料金：1泊1台 2,500円

チェックイン：12:00～21:00

チェックアウト：～11:00

予約方法：電話・WEB予約

定休日：火曜日

駐車可能車両サイズ：キャブコン・バンコン・トレーラー・軽キャンピングカー・一般車

駐車場サイズ：長さ6m×幅3.5m

利用可能台数：8台

トイレ：あり（施設内24時間利用可能）

ゴミ処理：可（無料）

電源：あり（無料100V/20A）

水道：あり（無料）

ペット連れ：可（フンは要持ち帰り）

詳細はこちら▷べんがら村

温泉と施設の詳細

べんがら村

入浴施設：八女温泉 べんがらの湯

入浴料金：大人（中学生以上）700円、子ども（4歳～小学生）350円、70歳以上500円、障がい者400円

営業時間：10:00～22:00（最終受付21:30）

定休日：火曜日

飲食・売店：食事処・物産館あり

その他：露天・家族風呂・サウナ他 女性専用ルームやキッズコーナー、漫画スペース有

詳細はこちら▷べんがら村

利用者の口コミ・おすすめポイント

・地元物産が充実した温泉施設で数多くの浴槽があり楽しめる

・観光と温泉を同時に楽しめる、複合施設になりました

【筑後市】RVパークsmart 川の駅船小屋恋ぼたる

くるま旅

「川の駅船小屋恋ぼたる」に併設されたRVパークは、川沿いの穏やかな環境が魅力です。

周囲は自然に囲まれており、夜は特に静かで落ち着いた時間を過ごすことができます。

温泉で身体を温めたあとは、川の流れを感じながらゆっくりと車内で過ごす。

そんな「何もしない時間を楽しむ車中泊」が叶うスポットです。

観光よりも休息を重視する旅や、連泊の中継地点としても使いやすいRVパークです。

RVパーク基本情報

名称：RVパークsmart 川の駅船小屋恋ぼたる

所在地：〒833-0014 福岡県筑後市尾島310

TEL：092-433-7370

料金：1泊1台3,000円

チェックイン：16:00～

チェックアウト：～11:00

予約方法：WEB予約

駐車可能車両サイズ：キャブコン・バンコン・トレーラー・軽キャンピングカー・一般車

駐車場サイズ：長さ6.5m×幅5m

利用可能台数：2台

トイレ：あり（屋外24時間利用可能）

ゴミ処理：不可

電源：あり（100V/1500W施設利用料金に含む）

水道：なし

ペット連れ：可

詳細はこちら▷くるま旅

温泉と施設の詳細

川の駅船小屋 恋ぼたる

入浴施設：船小屋 恋ぼたる

入浴料金：13歳以上（中学生以上）700円、4～12歳（小学生まで）350円、3歳以下無料、障がい者または70歳以上500円

営業時間：10:00～21:00（最終受付20:30）

効能：炎症・痛み改善、鎮静効果

タオルの有無：販売のみ

定休日：火曜日

飲食・売店：館内レストラン・物産館（年中無休）あり

詳細はこちら▷川の駅船小屋 恋ぼたる

利用者の口コミ・おすすめポイント

・近郊には日本一の鉄炭酸泉の汲み場や温泉施設あり。治安もよく、近所にコンビニがあり便利です

・川沿いの静かな環境でゆっくりリフレッシュできます

・九州自動車道からアクセス良好で、人気が出てきています

【大牟田市】RVパークsmart 最高の湯

くるま旅

「RVパークsmart 最高の湯」は、市街地に近く、アクセスや買い物のしやすさが魅力のRVパークです。

旅の途中で立ち寄りやすく、必要なものをすぐに調達できる利便性があります。

一方で、温泉施設が併設されているため、街中にいながらもしっかりと疲れを癒せます。

「移動効率を重視しつつ、温泉も外せない」というキャンピングカーユーザーにぴったり。

実用性を求める方にとって、心強い存在となるRVパークです。

RVパーク基本情報

名称：RVパークsmart 最高の湯

所在地：〒836-0895 福岡県大牟田市新勝立町6-37

TEL：092-433-7370

料金：1泊1台 6,600円（※1名分温泉入浴料込み）

チェックイン：14:00～

チェックアウト：～11:00

予約方法：WEB予約

駐車可能車両サイズ：バスコン・キャブコン・バンコン・トレーラー・軽キャンピングカー・一般車

駐車場サイズ：長さ7.5m×幅3m

利用可能台数：3台

トイレ：あり（屋外24時間利用可能）

ゴミ処理：不可

電源：あり（2000W施設利用料金に含む）

水道：あり（無料）

ペット連れ：可

詳細はこちら▷くるま旅

温泉と施設の詳細

大牟田天然温泉 最高の湯

入浴施設：最高の湯

入浴料金：大人（18歳以上）平日1,300円、土日祝1,400円、中学生・高校生900円、子ども（4歳～小学生）600円

営業時間：10:00～23:00（最終受付22:30）

効能：神経痛・関節痛・五十肩・冷え性など

定休日：第2水曜日

飲食・売店：館内食事処あり

その他：露天風呂・サウナ・家族風呂など15種類のお湯やリラクゼーションあり

詳細はこちら▷大牟田天然温泉 最高の湯

利用者の口コミ・おすすめポイント

・地元利用者にも人気の温浴施設、カラオケやジムもあり楽しめます

・市街地近くで買い出しも便利

・広い駐車場で使いやすく、温泉は気持ちよく食事も美味しい

まとめ

福岡のRVパークは、ただ「車を停めて泊まる場所」ではなく、温泉・食・自然・快適性を組み合わせた“滞在型”へと進化しています。

静かな里山で温泉に癒される夜も、街中で利便性を活かした気軽な車中泊も、リゾートホテル併設の非日常なRVステイも。

旅のスタイルに合わせて選べるのが、福岡エリアの大きな魅力です。

次の週末は、目的地を「観光地」ではなく「RVパークそのもの」にしてみませんか。

温泉のあるRVパークが、きっとあなたの車中泊旅を、もう一段心地よいものにしてくれるはずです。