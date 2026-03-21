【グレージュアイライナー3選】春メイクにセレクトしたいムーディな締め色。発色、使いやすさを比較

冬から春へと移ろういま、おだやかな締め色のグレージュが個人的に気になっています。2026年春のトレンドはチークとリップが主役と聞いて、目もとはリラクシーに仕上げたいなと思っていたんです。

洒落感、抜け感、立体感。どれも欲しい大人の目もとにマッチする、3本のグレージュアイライナーをピックアップしました。

■【セザンヌ】アンダー1,000円で気軽にトライ

プチプラコスメ界の旗手としてリードするセザンヌ。トレンドをいち早くキャッチして、トライしやすい価格に落としこんでくれる私たちの味方です。難易度高めのアイテムやカラーを取り入れたい時、まずセザンヌから探してみるのが吉だと学んでいます。

「ノーブル」とネーミングされたように、たおやかな品格を感じるグレージュカラーもお手の物。オークルトーンの黄みと重なるとモカの気配を感じ取れ、ノーブルグレージュの持ち味が伝わります。

しなやかでほどよくコシのある筆の扱いやすさもばっちり。引いた瞬間にピタッととどまる速乾性にも優れていて、汗や水に強いウォータープルーフなのも助かりますね。

■【D-UP】学生時代から愛用する推しアイライナー

いろんなリキッドアイライナーを使ってきたなか、手ブレ知らずの引きやすさを実現してくれるのがD-UPのアイライナーだと思っています。「こんな色がほしい」をかなえてくれるカラーバリエーションもうれしくて、これまで何本も愛用してきました。

ラインの先端までうつくしく仕上がる出来栄えに、アイライナーの筆づかいが上達したのかも！ と錯覚してしまうほど。試しにしばらく手が伸びなかったアイライナーを使ってみたら、目に見えて不器用さが表れてしまい……。D-UPのアイライナーが優秀だということが決定的になりました。

重ねるとブラックに近づくものの、グレーがもつおだやかな雰囲気をまとったまま。ソフトな圧にコントロールするとスモーキーに発色する、この絶妙なグレージュカラーにときめくはずです。

■【3650】フレキシブルな筆が理想のアイラインをかなえる

八角形のダイヤモンドフォルムとマットな質感。無骨ながらもスタイリッシュなビジュアルに、なんだか上級者向けアイライナーの風格を感じます。でも大丈夫。人間工学に基づいて設計された、メイクビギナーにも寄り添うアイライナーです。

一般的なアイライナーよりも1cmほど短いショートサイズ。幾何学模様がきらりと反射するので、似たようなパッケージカラーの棒状コスメが集まっていても、ひと目でわかります。バタバタと忙しい朝にサッと手が伸びるのは、この視認性のよさが一役買ってるのかも。

高発色だからこそぱっと見ではブラウンブラックに近いものの、主張しすぎることなくアイメイクと一体化するのが3650の妙技。ほんのり赤みが潜んでいるのが、ニュアンシーに発色するヒントなのでしょうか。

圧のコントロール次第で、繊細な極細ラインもインパクトのある太めラインも引ける自由度の高さが魅力です。アイラインに緻密なこだわりがある方にこそ、3650のアイライナーを使ってほしい！

■3本のグレージュアイライナーを徹底比較

セザンヌ、D-UP、3650のグレージュ系アイライナーの発色に大差なく、グレージュ加減がかなり似ています。

そこで3本からマッチするアイライナーを選ぶ見極めポイントは2つ「色の濃度」と「筆のコシ」です。

色の濃度：セザンヌ≒3650＞D-UP

セザンヌが正統派グレージュ、3650はわずかに赤みのニュアンスを感じ取れるグレージュ。D-UPはスモーキーなグレージュなので、比較するとやわらかさをまとったグレーという印象です。

筆のコシ：D-UP＞セザンヌ＞3650

D-UPの筆はフェルトペンのような感触があり、ソフトな弾力が手ブレ防止につながっています。対して3650の筆はしなやかで、手さばきがダイレクトに伝わる柔軟性があります。コシの強さとやわらかさのバランスがいいのがセザンヌでした。

■グレージュアイライナーで品よく・印象深い目もとに

グレージュは影の延長戦にある色味。だからこそアイシャドウの色を問わず、目もとに溶け込んでくれます。

この柔和な発色が春の陽気にリンクするはず。ブラック、ブラウンに続くベーシックカラーとして、グレージュを使いこなしてみては？

■商品概要

セザンヌ「アイジェニックカラーライナー ノーブルグレージュ」891円

D-UP「シルキーリキッドアイライナーWP グレーカシミア」1,430円

3650「リキッドアイライナー グレー」1,650円

（写真・文：夏木紬衣）