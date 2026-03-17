「ノッてきたな」「代表あるか」25歳サムライが絶妙ボレー弾で２戦３発！スペインでの存在感は増すばかり
スペインでの存在感は日増しに高まっている。
現地３月16日に開催されたスペイン２部リーグの第30節で、宮代大聖を擁するラス・パルマスは、アルバセーテと敵地で対戦。後半アディショナルタイムに失点を重ね、１−２で逆転負けした。
チームは手痛い黒星を喫したものの、今冬に加入した25歳のサムライはこの日も輝きを放った。開始わずか６分、ショートコーナーからのクロスにファーで反応すると、利き足とは逆、左足でのボレーで合わせ、見事にゴールネットを揺らした。
宮代は８日前の前節で、新天地初ゴールを含む２発を叩き込んでおり、２戦連発だ。
『DAZN』の公式Xが公開したゴール映像に「ゴール前の落ち着きさすが」「すごいなーーもうチームから信頼をがっちり掴んでる」「ノッてきたな」「代表あるかこれ」「さらなる量産を期待しています！」「ラ・リーガに上がれたらなぁ」といったコメントが続々と寄せられている。
今季リーグ戦12勝12分６敗のラス・パルマスは現在、昇格プレーオフ圏内ぎりぎりの６位。自動昇格圏内とは勝点４差だ。ノッてる宮代はさらなる活躍を見せ、昇格に導けるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】お見事！右利き宮代大聖がショートコーナーから左足ボレー弾
現地３月16日に開催されたスペイン２部リーグの第30節で、宮代大聖を擁するラス・パルマスは、アルバセーテと敵地で対戦。後半アディショナルタイムに失点を重ね、１−２で逆転負けした。
チームは手痛い黒星を喫したものの、今冬に加入した25歳のサムライはこの日も輝きを放った。開始わずか６分、ショートコーナーからのクロスにファーで反応すると、利き足とは逆、左足でのボレーで合わせ、見事にゴールネットを揺らした。
宮代は８日前の前節で、新天地初ゴールを含む２発を叩き込んでおり、２戦連発だ。
今季リーグ戦12勝12分６敗のラス・パルマスは現在、昇格プレーオフ圏内ぎりぎりの６位。自動昇格圏内とは勝点４差だ。ノッてる宮代はさらなる活躍を見せ、昇格に導けるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】お見事！右利き宮代大聖がショートコーナーから左足ボレー弾