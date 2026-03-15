『魔法の姉妹ルルットリリィ』第1話場面カット＆あらすじ公開 八乙女光が声を演じるWEB次回予告も決定【国内配信情報あり】
4月5日よりTOKYO MXほかで放送される『ぴえろ魔法少女シリーズ』の新作テレビアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』（毎週日曜 後10：30）の国内配信サービス情報が発表され、Episode01の場面カットとあらすじを公開。あわせて、八乙女光（Hey! Say! JUMP）演じるミーターによるWEB版次回予告「ミーターの次回予告便」の公開決定や音楽情報も解禁された。
【動画】新キャラ登場！公開された『魔法の姉妹ルルットリリィ』PV
「ミーターの次回予告便」は、ミーターならではのテンポ感と語り口で、毎話の見どころを一足早く届ける。4月10日のEpisode02予告から、毎週YouTubeでの公開を予定している。
また、6月24日に、本作の楽曲を収録したアルバム「Song Collection＆Soundtrack（ソングコレクション＆サウンドトラック）」が発売される。本作の世界を彩る各楽曲や劇伴をまとめた内容となっており、作品の世界観を余すことなく堪能できる。
さらに、20日〜4月2日にイオンシネマ10館にて2週間限定で開催される『魔法の姉妹ルルットリリィ』先行上映では、4月の放送に先駆けてお届けする『魔法の姉妹ルルットリリィ』第1話＆第2話、「ぴえろ魔法少女シリーズ」の原点『魔法の天使クリィミーマミ』第1話の上映に、新たに「うぐいすとあずきのアフタートーク(先行上映ver.)」が追加される。
そして、10日より本作の公式Xアカウントでは、『魔法の天使クリィミーマミ』から本作『魔法の姉妹ルルットリリィ』まで、「ぴえろ魔法少女シリーズ」6作品のヒロインたちの描き下ろしイラストを、日替わりのリレー形式で投稿してきた。そのフィナーレとして、歴代のシリーズヒロインたちが一堂に会した「ヒロイン集合ビジュアル」が公開された。
■Episode01 「星をつかんだ日」 あらすじ
野々山 風（ののやま・ふう）は中学生の姉・流（るい）のことが大好き。だけど最近は、一緒に過ごすことが少なくなり、さみしさを感じていた。ある日、風は空飛ぶ宇宙船に出会い、必死に追いかけて乗りこむと、そこにはなんと魔法の世界の住人が！
■配信情報
見放題配信
4月5日より毎週日曜午後11時〜順次配信開始
アニメ放題、ABEMA、FOD、J:COM STREAM、TELASA、dアニメストア、DMM TV、バンダイチャンネル、Prime Video、milplus見放題パックプライム、U-NEXT
ほか、都度課金配信、見逃し無料配信もあり
「ミーターの次回予告便」は、ミーターならではのテンポ感と語り口で、毎話の見どころを一足早く届ける。4月10日のEpisode02予告から、毎週YouTubeでの公開を予定している。
また、6月24日に、本作の楽曲を収録したアルバム「Song Collection＆Soundtrack（ソングコレクション＆サウンドトラック）」が発売される。本作の世界を彩る各楽曲や劇伴をまとめた内容となっており、作品の世界観を余すことなく堪能できる。
さらに、20日〜4月2日にイオンシネマ10館にて2週間限定で開催される『魔法の姉妹ルルットリリィ』先行上映では、4月の放送に先駆けてお届けする『魔法の姉妹ルルットリリィ』第1話＆第2話、「ぴえろ魔法少女シリーズ」の原点『魔法の天使クリィミーマミ』第1話の上映に、新たに「うぐいすとあずきのアフタートーク(先行上映ver.)」が追加される。
そして、10日より本作の公式Xアカウントでは、『魔法の天使クリィミーマミ』から本作『魔法の姉妹ルルットリリィ』まで、「ぴえろ魔法少女シリーズ」6作品のヒロインたちの描き下ろしイラストを、日替わりのリレー形式で投稿してきた。そのフィナーレとして、歴代のシリーズヒロインたちが一堂に会した「ヒロイン集合ビジュアル」が公開された。
■Episode01 「星をつかんだ日」 あらすじ
野々山 風（ののやま・ふう）は中学生の姉・流（るい）のことが大好き。だけど最近は、一緒に過ごすことが少なくなり、さみしさを感じていた。ある日、風は空飛ぶ宇宙船に出会い、必死に追いかけて乗りこむと、そこにはなんと魔法の世界の住人が！
■配信情報
見放題配信
4月5日より毎週日曜午後11時〜順次配信開始
アニメ放題、ABEMA、FOD、J:COM STREAM、TELASA、dアニメストア、DMM TV、バンダイチャンネル、Prime Video、milplus見放題パックプライム、U-NEXT
ほか、都度課金配信、見逃し無料配信もあり
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