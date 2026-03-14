2026年に活動を終了すると発表しているアイドルグループ「嵐」が26年3月12日、公式インスタグラムを更新。新曲「Five」のオフショットを披露した。

「本当にありがとうございます」

公開されたのは、5人そろって笑顔をみせるオフショット。後ろには、大きく「5」の数字がデザインされたバスが停まっているのもポイントだ。

センターでは、チェック柄のジャケットとボルドーのシャツにカーキのパンツをあわせ、おでこをみせたヘアスタイルの大野智さんが微笑んでいた。そして、大野さんの両隣には、黒いパンツを着用して淡いカラーのジャケットを羽織った櫻井翔さんと、ピンクのジャケットを羽織り白シャツと黒いパンツを着用した松本潤さんが笑顔をみせていた。

さらに、両サイドには、ストライプ柄のジャケットを羽織ってシャツと緑のパンツを着用した二宮和也さんと、黄色いシャツを羽織りレース編みの白トップスと茶色のパンツを着用した相葉雅紀さんがカメラに向かって微笑んでいた。

この投稿には、「毎日リピしてます」「5人とも本当に超絶カッコイイ」「何回聞いても涙出る」「嵐らしい最新曲をありがとう〜」「頭から離れません」「みんなビジュ良すぎますって」「ほんとに最高の5人！」「すごくすてき！」「やっぱり嵐最高」「カッコ良すぎます」といったコメントが寄せられていた。