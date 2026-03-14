WBC準々決勝

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は13日（日本時間14日）、米マイアミで行われた決勝トーナメント準々決勝で韓国（C組2位）がドミニカ共和国（D組1位）と対戦。0-10で7回コールド負けを喫した。超強力ドミニカ打線に圧倒され、試合後は選手が目を潤ませる様子もあった。そんな中、試合前に目撃された選手たちの様子に皮肉が集まっている。

それは米ポッドキャスト番組「WBC Central」で司会を務めるショーン・スプラドリング氏がXに投稿した1本の動画。

「今夜の試合前にドミニカ共和国のBP（打撃練習）を見守る韓国」と記されたもの。韓国ナインがストレッチをしながらメジャーを代表するスーパースター、フアン・ソトがスイングする打撃ケージの方向に、一様に熱視線を送っている。

相手打者の動きをチェックするのは当然のルーティンではあるが、日本人の間では“憧れ”の視線と受け取るファンが少なくなかった。

X上には大谷翔平投手が前回大会決勝の米国戦の試合前、選手に語り掛けた「憧れるのをやめましょう」の名言を引き合いに「これは憧れてるわ」「やっと大谷の言葉の意味がわかった」「大谷さんの言葉が胸に刺さる」などの声が寄せられた。

試合は2、3回に一挙7失点で流れを握られ、押し出し四球も献上。7回に3ランを打たれ、まさかのコールド負けを喫した。

試合後、リュ・ジヒョン監督は「特にドミニカチームは投手力も非常に強力でしたが、やはり我々が感じたのは打線です。1番から5番までスーパースターが並んでいます。そうした打線がやはり非常に強力であることを実感させられました」と世界の一線級と戦い、レベルの差を明かした。



（THE ANSWER編集部）