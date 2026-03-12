舘ひろし主演『免許返納!?』本予告映像＆本ポスター解禁 大地真央・真矢ミキ・南野陽子・MEGUMI・八嶋智人ら出演
俳優の舘ひろしが主演を務める映画『免許返納!?』（6月19日公開）、の本予告映像と本ビジュアルが解禁された。あわせて、元宝塚歌劇団“トップスター”大地真央と真矢ミキが初共演していることや、南野陽子、MEGUMI、八嶋智人の出演も明らかになった。
【動画】映画『免許返納!?』本予告映像
本作で舘が演じるのは、芸術作品よりもアクション映画に情熱を燃やす70歳の現役スター・南条弘。かつてアクションで一世を風靡（ふうび）した南条は、俳優仲間のバイク事故をきっかけに世間から「免許返納」を迫られ、大きな騒動に巻き込まれていく。世論とマネージャーの説得に抗いながら、「まだハーレーに乗ってショットガンをぶっ放したい」と訴える南条の姿を、ユーモアと疾走感たっぷりに描く。
共演には、南条のマネージャー・川奈舞役に西野七瀬、南条との出会いで人生が変わる少年・来宮亮役に黒川想矢、所属事務所の社長・三宅篤役に吉田鋼太郎、南条と一時代を築いた俳優仲間・尾崎誠役に宇崎竜童が出演。
さらに、大地は尾崎の最初の妻で大御所女優・加藤麗子役、真矢は二番目の妻でクールな弁護士・木村暁子役として登場する。大地とは、信長とお市役で共演したNHK大河ドラマ『功名が辻』以来、20年ぶりの共演。「直ぐに阿吽の呼吸でお芝居ができ楽しく撮影することができました」と喜びのコメントを寄せている。
一方、真矢は「日本一かっこいい“イケおじ”舘ひろしさんが、かっこつかない物語というのがすごい。そしてコミカルかと思いきや随所で切なくなるからまたまたすごい」と作品の魅力を語り、大地との初共演については「私は私で個人的に15歳の時に宝塚で憧れた大地真央さんと初共演だから心ざわついてすごい！」と喜びを語った。
また、南条が旅の途中で訪れるスナックの店主・安田しずえ役に南野が出演。「（脚本を読んで）『えっ！私、あの舘さんとデュエットするの!?』と突然のドキドキが舞い込み、胸が高まりました。初めてお会いした頃からずーっと変わらずかっこいい舘さんの魅力があふれる作品の一片になれたことが本当に光栄です」と、劇中で舘とのデュエットシーンがあることを明かしている。
さらに、尾崎の三番目の妻・来宮ありさ役にMEGUMI。映画『港のひかり』以来の2度目の共演となった舘について、「多くを語らずとも、その佇まいだけで現場に深い学びと緊張感をもたらしてくださる特別な存在です。再びご一緒させていただけたことを、心から光栄に思っています」と語る。
そして、しずえの弟で南条の逃走劇をサポートする安田康太役を八嶋が演じる。“姉弟”として、南野とのコミカルな掛け合いも本作の大きな見どころとなっている。八嶋は「『免許がない！』から30年。しょぼくれた現実に華を与えてくれるのが『舘ひろし様』。その変わらぬ輝きの側に居られる幸せを感じさせてくれるのが本物のスターなのです」と、舘への深い愛を込めたコメントを寄せている。
解禁された本予告は、南条が「免許返納します」と宣言する場面からスタート。しかし、本音は「何が免許返納だよ！俺はアクションがやりてぇんだ！」。マネージャーの川奈から「私に運転させてください」と諭されても、「自分で運転したい！」と頑なな南条。
そんな中、俳優仲間・尾崎のバイク事故をきっかけに、「老人の近くは走りたくない」「歳を取ったら運転してほしくない」と世間は大炎上し、マネージャーからも「免許返納してください！」という非情な宣告。「返納なんかしないよ!!」と必死の抵抗を試み、「やり残したことが…」と語る南条。彼が免許返納を拒否する本当の理由とは？
世間のバッシングやマネージャーの説得に翻ろうされながらも、人生を懸けた“返納逃走劇”に突入していく姿が描かれる。映像はアクションスターとしての誇りと、老いと向き合う切なさが交錯する内容となっており、笑いと感動が入り混じる展開を予感させる。
本ビジュアルでは、タキシード姿の南条が運転免許証を掲げるスタイリッシュな姿が印象的。“ダンディー”なオーラを放つ一方、免許証の中に写りこむ南条の姿にも注目だ。「まだまだ、あぶない俳優です。」というコピーが添えられ、スターの風格と周囲で巻き起こる騒動のドタバタ感が同時に伝わる仕上がりとなっている。
【動画】映画『免許返納!?』本予告映像
本作で舘が演じるのは、芸術作品よりもアクション映画に情熱を燃やす70歳の現役スター・南条弘。かつてアクションで一世を風靡（ふうび）した南条は、俳優仲間のバイク事故をきっかけに世間から「免許返納」を迫られ、大きな騒動に巻き込まれていく。世論とマネージャーの説得に抗いながら、「まだハーレーに乗ってショットガンをぶっ放したい」と訴える南条の姿を、ユーモアと疾走感たっぷりに描く。
さらに、大地は尾崎の最初の妻で大御所女優・加藤麗子役、真矢は二番目の妻でクールな弁護士・木村暁子役として登場する。大地とは、信長とお市役で共演したNHK大河ドラマ『功名が辻』以来、20年ぶりの共演。「直ぐに阿吽の呼吸でお芝居ができ楽しく撮影することができました」と喜びのコメントを寄せている。
一方、真矢は「日本一かっこいい“イケおじ”舘ひろしさんが、かっこつかない物語というのがすごい。そしてコミカルかと思いきや随所で切なくなるからまたまたすごい」と作品の魅力を語り、大地との初共演については「私は私で個人的に15歳の時に宝塚で憧れた大地真央さんと初共演だから心ざわついてすごい！」と喜びを語った。
また、南条が旅の途中で訪れるスナックの店主・安田しずえ役に南野が出演。「（脚本を読んで）『えっ！私、あの舘さんとデュエットするの!?』と突然のドキドキが舞い込み、胸が高まりました。初めてお会いした頃からずーっと変わらずかっこいい舘さんの魅力があふれる作品の一片になれたことが本当に光栄です」と、劇中で舘とのデュエットシーンがあることを明かしている。
さらに、尾崎の三番目の妻・来宮ありさ役にMEGUMI。映画『港のひかり』以来の2度目の共演となった舘について、「多くを語らずとも、その佇まいだけで現場に深い学びと緊張感をもたらしてくださる特別な存在です。再びご一緒させていただけたことを、心から光栄に思っています」と語る。
そして、しずえの弟で南条の逃走劇をサポートする安田康太役を八嶋が演じる。“姉弟”として、南野とのコミカルな掛け合いも本作の大きな見どころとなっている。八嶋は「『免許がない！』から30年。しょぼくれた現実に華を与えてくれるのが『舘ひろし様』。その変わらぬ輝きの側に居られる幸せを感じさせてくれるのが本物のスターなのです」と、舘への深い愛を込めたコメントを寄せている。
解禁された本予告は、南条が「免許返納します」と宣言する場面からスタート。しかし、本音は「何が免許返納だよ！俺はアクションがやりてぇんだ！」。マネージャーの川奈から「私に運転させてください」と諭されても、「自分で運転したい！」と頑なな南条。
そんな中、俳優仲間・尾崎のバイク事故をきっかけに、「老人の近くは走りたくない」「歳を取ったら運転してほしくない」と世間は大炎上し、マネージャーからも「免許返納してください！」という非情な宣告。「返納なんかしないよ!!」と必死の抵抗を試み、「やり残したことが…」と語る南条。彼が免許返納を拒否する本当の理由とは？
世間のバッシングやマネージャーの説得に翻ろうされながらも、人生を懸けた“返納逃走劇”に突入していく姿が描かれる。映像はアクションスターとしての誇りと、老いと向き合う切なさが交錯する内容となっており、笑いと感動が入り混じる展開を予感させる。
本ビジュアルでは、タキシード姿の南条が運転免許証を掲げるスタイリッシュな姿が印象的。“ダンディー”なオーラを放つ一方、免許証の中に写りこむ南条の姿にも注目だ。「まだまだ、あぶない俳優です。」というコピーが添えられ、スターの風格と周囲で巻き起こる騒動のドタバタ感が同時に伝わる仕上がりとなっている。