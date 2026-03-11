愛用歴20年のムジラーが厳選！無印良品で今こそ買うべき『防災便利グッズ』3選

シンプルで使いやすいアイテムがそろう「無印良品」。実は、食品や収納グッズだけでなく、防災に役立つアイテムも充実しています。そこで今回は、愛用歴20年以上のムジラー3人に、備えておくと安心のおすすめ防災用品を教えてもらいました。日常でも使える、便利な3アイテムをご紹介します。

無印良品のおすすめ防災用品3選

湯せん調理ができるポリエチレン袋／99円

湯せん調理や冷蔵・冷凍もできる保存袋。1枚ずつ取り出しやすいロールタイプ。40枚入り。

調理・保存・下味冷凍など、とにかく万能！ ロールタイプのため、立てて収納できてかさばりません。 こはまゆうさん

備蓄ごはん白米／390円

炊きたてのご飯を急速乾燥させたアルファ米。お湯や水を入れるだけで、ふっくらとした食感のご飯ができ上がり。賞味期限は未開封の状態で最長4年。80g。

半信半疑でした が、ちゃんとおいしいご飯が完成してびっくり! 防災バッグに常備しています。 ななさん

コンパクトヘッドライト／1290円

軽量でコンパクトなヘッドライト。ボタン電池式で、クリップライトとしても使えます。

キャンプや子どもの寝かしつけのときにも使えます。私は寝かしつけ後にこれを頭に装着して本を読むことも（笑）。ゴムは取り外し可能、クリップつきなのでバッグなどに取り付けられます。 エナガさん

日常でも使える防災アイテムがあれば、いざというときも安心。暮らしの中で無理なく備えていきたいですね。

（『オレンジページ』2025年3月2日号より）

教えてくれたムジラーはこちらの3名！

こはまゆう

整理収納アドバイザー

無印良品マニア｜滋賀

instagram：@sukkiri.kurashi

整理収納アドバイザーの資格を持ち、家事や育児をらくにする片づけアイディアが人気。無印マニア歴25年。講演やイベントなどでも活躍。

なな ⌇ 心と時間に余白をつくる暮らし

instagram：@nana____ie

無印収納オタクの整理収納アドバイザー1級。自宅の収納の9割は「無印良品」。家事を時短できるレトルト食品なども発信中。

エナガ

無印良品のある暮らし

@enaga_muji

学生時代に「無印良品」の文房具と出会い、結婚を機に「無印良品」の収納グッズを愛用するように。家の半分は「無印良品」の商品という愛好家。

●商品の価格は、特に記載のない限り消費税込みの価格です。改定される場 合もありますので、ご了承ください。

●商品情報は2026年1月時点のもので、現在お取り扱いしていない場合があります。また、予告なく廃番、仕様変更等が発生する場合があります。