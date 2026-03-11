『再会』“万季子”井上真央、事件の裏に壮絶過去 ネット衝撃「つらすぎる」「言葉が出ない…」（ネタバレあり）
竹内涼真が主演を務め、井上真央がヒロインを演じるドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第8話が10日に放送され、万季子（井上）の過去が明らかになると、ネット上には「しんどい…」「つらすぎる」「言葉が出ない…」などの反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】射殺事件の真相も明らかに！
淳一（竹内）は、スーパーの店長・佐久間（小柳友）が射殺された事件をめぐって、犯行を自供した直人（渡辺大知）が万季子をかばっていると確信。しかし直人は頑として証言を覆そうとしない。
時を同じくして、直人が隠した凶器の拳銃をこっそり持ち出したと思われる万季子が、息子の正樹（三浦綺羅）を連れて失踪。拳銃にはまだ弾が残っているはず…。最悪の結果が頭をよぎり、淳一と万季子の元夫・圭介（瀬戸康史）は胸騒ぎを覚える。
その後、圭介は捜査を担当する刑事・南良（江口のりこ）のもとへ。一方、淳一の説得を受け入れて、直人はこれまでの証言を覆し「本当は兄を殺していません」と告げる。程なくして直人は釈放されることに。
そんな中、万季子は射殺事件の真相を打ち明けるため、淳一や圭介、直人のもとにやってくる。万季子は3人の前で、佐久間を射殺したことを認める。事件当時について「なんで1人で行ったの？」と聞く圭介に、万季子は「終わらせたかった…もう二度と、佐久間の思いどおりになる自分にはなりたくなかった」と話す。淳一の「どういうこと？」という言葉をきっかけに、万季子は「高3の時に佐久間に“乱暴”されたの」と告白する。
万季子が佐久間から性的暴行を受けたことや被害の影響、さらにそこから圭介と再会し結婚に至るまでのいきさつを語ると、ネット上には「万季子の過去に心をやられてる…しんどい…」「トラウマすぎるしつらすぎる」「言葉が出ない…」「可哀想すぎるよ」「キツすぎる展開…」といった声が集まっていた。
【写真】射殺事件の真相も明らかに！
淳一（竹内）は、スーパーの店長・佐久間（小柳友）が射殺された事件をめぐって、犯行を自供した直人（渡辺大知）が万季子をかばっていると確信。しかし直人は頑として証言を覆そうとしない。
その後、圭介は捜査を担当する刑事・南良（江口のりこ）のもとへ。一方、淳一の説得を受け入れて、直人はこれまでの証言を覆し「本当は兄を殺していません」と告げる。程なくして直人は釈放されることに。
そんな中、万季子は射殺事件の真相を打ち明けるため、淳一や圭介、直人のもとにやってくる。万季子は3人の前で、佐久間を射殺したことを認める。事件当時について「なんで1人で行ったの？」と聞く圭介に、万季子は「終わらせたかった…もう二度と、佐久間の思いどおりになる自分にはなりたくなかった」と話す。淳一の「どういうこと？」という言葉をきっかけに、万季子は「高3の時に佐久間に“乱暴”されたの」と告白する。
万季子が佐久間から性的暴行を受けたことや被害の影響、さらにそこから圭介と再会し結婚に至るまでのいきさつを語ると、ネット上には「万季子の過去に心をやられてる…しんどい…」「トラウマすぎるしつらすぎる」「言葉が出ない…」「可哀想すぎるよ」「キツすぎる展開…」といった声が集まっていた。