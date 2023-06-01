『チェンソーマン』第2部、完結へ！次回最終回「3月25日（水）配信予定」
漫画『チェンソーマン』第2部が、3月25日配信の漫画アプリ『少年ジャンプ＋』にて最終回を迎えることが発表された。本日11日更新の最後のページにて「次回最終回3月25日（水）配信予定」と告知された。2022年7月よりスタートした第2部の連載が、3年8ヶ月の歴史に幕を下ろす。
【画像】たまらん！絵柄はレゼ 配布される映画『チェンソーマン』新たな特典カード
『少年ジャンプ＋』のトップページでも、「『チェンソーマン』第2部完結記念！！49話分無料！」と発表し、完結記念の企画として第2部の49話分が無料公開されている。
『チェンソーマン』は、チェンソーの悪魔・ポチタとともにデビルハンターとして暮らす少年・デンジが主人公で、親が残した借金返済のためド底辺の日々を送る中、デンジはポチタと契約し、悪魔の心臓を持つ『チェンソーマン』として蘇り、世の悪魔を狩るダークヒーローアクション。
『週刊少年ジャンプ』で2018年12月より連載がスタートし、コミックスは累計3500万部を突破。唐突に明かされる謎や衝撃の展開が話題を呼び、「このマンガがすごい！2021」オトコ編1位にランクインする人気作品になっている。
2020年12月14日発売の同誌にて第1部「公安編」が完結し、2022年7月より少年ジャンプ＋にて第2部の連載がスタート。2022年10月〜12月にかけてテレビアニメが放送され、舞台化もされている。
また、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が現在公開中で興収107億円突破の大ヒット。そして『レゼ篇』の続編となるアニメ『チェンソーマン 刺客篇』が制作されることが決まっている。
【画像】たまらん！絵柄はレゼ 配布される映画『チェンソーマン』新たな特典カード
『少年ジャンプ＋』のトップページでも、「『チェンソーマン』第2部完結記念！！49話分無料！」と発表し、完結記念の企画として第2部の49話分が無料公開されている。
『週刊少年ジャンプ』で2018年12月より連載がスタートし、コミックスは累計3500万部を突破。唐突に明かされる謎や衝撃の展開が話題を呼び、「このマンガがすごい！2021」オトコ編1位にランクインする人気作品になっている。
2020年12月14日発売の同誌にて第1部「公安編」が完結し、2022年7月より少年ジャンプ＋にて第2部の連載がスタート。2022年10月〜12月にかけてテレビアニメが放送され、舞台化もされている。
また、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が現在公開中で興収107億円突破の大ヒット。そして『レゼ篇』の続編となるアニメ『チェンソーマン 刺客篇』が制作されることが決まっている。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優