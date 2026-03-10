ポータブル電源で調理できる小型電気鍋、テントや車中泊で火災リスク軽減
エレコムは3月10日、アウトドア特化ブランド「NESTOUT」にて、温かい料理を調理できる電気調理器「COOKER-1」を発売した。直販価格は11,980円。カラーはブラックとサンドベージュの2色。
電気調理器「COOKER-1」
火を使わず、ポータブル電源などの電力で調理できるコンパクトな電気調理器。火を使わないため火災リスクを軽減し、一酸化炭素（CO）も発生しないため、テントや車内で利用しやすい。お手入れしやすいよう内釜にはフッ素樹脂コートを施した。
調理は湯沸しのほか、お米の炊飯、ラーメンやおでんなどさまざまな調理が可能。温度設定は45度・70度・100度の3段階に、炊飯（約1.5合）を加えた4モードを備え、煮る／炊く／蒸す／炊飯の4つの調理が行える。調理や保温の終了などはランプと音で知らせる。調理時間のめやすは湯沸かし（300mL）が約5分／約35Wh、炊飯（1合）が約40分／約85Whなど。
本体サイズはW173×D166×H169mm（蒸し皿除く）、重さは約895g。定格消費電力は500W、容量は800mL。
定格消費電力は500W。500W出力に対応したポータブル電源で動作する
調理モードは手前のダイヤルで設定する
デザインもアウトドア仕様にこだわった。持ち運びやすい専用袋が付属
