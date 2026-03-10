フジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）が7日に放送され、平石洋介氏（45）と今江敏晃氏（42）のPL学園OBコンビがそろって2度目の番組出演。平石氏が前回出演後の反響について明かした。

ともに楽天監督を1年で解任された経験を持つ2人。3歳違いのためPL学園野球部では入れ替わりで一緒にプレーしていないが、「黄金コンビ」というテーマのこの日も“仲良しコンビ”として番組に呼ばれた。

オープニングで前回の反響を聞かれると、平石氏は「前回やっぱね、さすが『ジャンク』やなと。めちゃくちゃ反響ありました」とし、「めっちゃ良かったという反面ね、大多数の方から“あれ、今江（の態度）ヤバない？”とか“今江、あれ、アリなん？”って」と上下関係が特に厳しいPL学園にあって平石氏を先輩とも思わない態度を番組で見せ続けた今江氏への疑問の声が多数届いたと明かした。

確かにこの日のコンビ紹介でも今江氏が隣席の平石氏に体をぐっと寄せ、平石氏の肩に両手をチョコンと添えてニッコリ。ほかのPL学園先輩後輩コンビ間には必ず漂う緊張感はどこにも感じられなかった。

平石氏はさらに「しかもね、去年ぐらいからちょっとずつ慣れてきたのか、ホンマにね、メールにね、たまに平石とかってね、僕に対してね」とまさかの呼び捨てメールを送ってくると暴露。今江氏は「それはたまたまです」と笑顔で言い訳したが、こちらも笑顔の平石氏は「普段から平石って（呼び捨てで）やってるんですよ」と想像した。

だが、今江氏は自身のテレビ出演の際にスタッフから「誰かいないか」と聞かれると平石氏の名前を挙げているとし「僕のおかげで（テレビに）出れてる」とここでもまさかのマウント。優しい平石氏は「確かにね、仕事いただくようになってるんです」と笑顔で応じ、結局は仲のいい“コンビ芸”で笑わせていた。