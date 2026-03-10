M!LK佐野勇斗、Snow Man目黒蓮に尊敬の念「やっぱすげえなと思う」

3月9日、M!LK・佐野勇斗が自身のYouTubeチャンネルに更新した動画の中で、尊敬している人物を明かした。

動画内で、“尊敬している人は誰か？”というファンからの質問に触れた佐野は、「いっぱいいるんだけど、やっぱり1番自分と被るとか近しいってみると、やっぱずっと言ってる目黒くんは本当に尊敬するね」と、過去に共演経験のあるSnow Man・目黒蓮の名前を挙げた。

続けて、「やっぱすげえなと思うし、本当に自分の言ったことをやるし」「“耐える力”って言ったらあれだけどさ、結局すごい忍耐が必要な世界だからさ」「忍耐して笑顔でっていうのって、本当に簡単のようで1番難しくて」「それをこんだけ身近で体現してるっていうのはすげえなって」とコメント。

さらに、「アイドルと役者両方やってる身としては、本当に思うのは目黒くんかなぁ」「1番、自分と近い環境でってみると目黒くんはすげえなと思いますね」と語っていた。