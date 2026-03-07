PAPABUBBLE 吉祥寺店が“劇場型キッチン”併設店舗に / ブックシェルフ型スピーカー「JBL L100 Classic 80」【まとめ記事】
Craft Candy Theater「PAPABUBBLE/パパブブレ」は、東京・吉祥寺マルイに構える『PAPABUBBLE 吉祥寺店』をリニューアルし、開放感あふれる“キッチン付き店舗”として、2026年3月3日（火）にオープンした。キッチン付き店舗、関東8店舗目となる本店舗では、ブランドの代名詞である“目の前で飴が生まれる劇場体験”を吉祥寺で初めて展開。これまで東京では主に23区内でしか体験できなかった、職人によるキャンディづくりのライブパフォーマンスを、より身近な街・吉祥寺で楽しめる。
ハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランド「JBL」より、世界的なヒットモデル「L100 Classic」の後継機「L100 Classic Mk2」をベースに、フロントバッフルを含む全6面に美しいオーク・リアルウッドを採用した特別仕様の意匠と、限定シリアル番号入り記念プレートを備えたJBLブランド80周年記念モデル「JBL L100 Classic 80」を発売する。本モデルは、2026年3月上旬より全世界800セット、日本国内20セットのみの限定生産で、一部の専門店販路限定で発売する。※販売店に関しましては、ハーマンインターナショナル カスタマーサポートまでお問合せのこと
■JBL創立80周年を記念！300mm径3ウェイ・ブックシェルフ型スピーカー「JBL L100 Classic 80」
ハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランド「JBL」より、世界的なヒットモデル「L100 Classic」の後継機「L100 Classic Mk2」をベースに、フロントバッフルを含む全6面に美しいオーク・リアルウッドを採用した特別仕様の意匠と、限定シリアル番号入り記念プレートを備えたJBLブランド80周年記念モデル「JBL L100 Classic 80」を発売する。本モデルは、2026年3月上旬より全世界800セット、日本国内20セットのみの限定生産で、一部の専門店販路限定で発売する。※販売店に関しましては、ハーマンインターナショナル カスタマーサポートまでお問合せのこと
■USB-Cでの映像入力で画面を録画できる！パソコン不要のビデオキャプチャー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、USB-C映像入力のフルHD/60fps録画を、USB PD100W充電しながらmicroSDカードへ直接保存できるパソコン不要のビデオキャプチャー「400-MEDI054」を発売した。USB-Cケーブル1本の接続で、パソコンもいらず画面が録画できる。難しい操作は不要で録画ボタンを押すだけの操作だ。USB-C接続の映像出力（DP Altモード）に対応した機器に対応する。スマホ本体の画面録画機能は、録画処理の負荷で発熱や遅延が起きたり、保存先が端末ストレージで容量を圧迫しがちだ。本製品を使うことで、録画処理を本製品側で行い、データはmicroSDへ直接保存。プレイや操作に集中しながら、長時間の録画も安心して残せる。
■パソコン不要、メディアを挿すだけ！動画・写真をテレビ再生できるメディアプレーヤー
サンワサプライ株式会社は、パソコンを使わずにUSBメモリやSDカードのデータを再生できるメディアプレーヤー「MED-PL2K103（VESAマウント）」「MED-PL4K105（4K対応）」を発売した。映像出力はHDMI、RCAコンポジットの２種類に対応している。付属のHDMIケーブル、RCAコンポジットケーブルで出力できる。タイマー機能やオートプレイ機能を搭載し、テレビやプロジェクターでの手軽な映像再生を可能にする。デジタルサイネージや店舗での映像再生に最適だ。パソコン不要で、持ち運びや接続も簡単だ。展示会での動画再生、店頭でのプロモーション、役所での案内など様々な場所でのデジタルサイネージに活用できる。
■「購入する場所」から「体験し、記憶に残る場所」へ！PAPABUBBLE 吉祥寺店が“劇場型キッチン”併設店舗に
Craft Candy Theater「PAPABUBBLE/パパブブレ」は、東京・吉祥寺マルイに構える『PAPABUBBLE 吉祥寺店』をリニューアルし、開放感あふれる“キッチン付き店舗”として、2026年3月3日（火）にオープンした。キッチン付き店舗、関東8店舗目となる本店舗では、ブランドの代名詞である“目の前で飴が生まれる劇場体験”を吉祥寺で初めて展開。これまで東京では主に23区内でしか体験できなかった、職人によるキャンディづくりのライブパフォーマンスを、より身近な街・吉祥寺で楽しめる。
■発火しても炎を外に出さない！難燃性モバイルバッテリーケース
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、モバイルバッテリーの万が一の発火リスクに備えた、難燃性モバイルバッテリー「200-BAGINFP1SV（Sサイズ）」と「200-BAGINFP2SV（Mサイズ）」を発売した。本製品は、1層目シリコン加工ガラス繊維、2層目ガラス繊維、3層目難燃ファスナー、4層目難燃テープからなる4層構造を採用。高い耐熱性を実現し、万が一モバイルバッテリーが発火した場合でも火の拡大を抑制する。見えないリスクに備える構造設計で、持ち運び時の不安を軽減する。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・再春館製薬所が提案する『⾃然のちから×⾃⼰回復⼒＝「美活」』を体感！「美活カフェ 2026 at 東京ミッドタウン日比谷」プレス事前体験
・とろける季節を、召しあがれ！すき家「デミグラスチーズ牛丼」「おんたまデミグラスチーズ牛丼」
・NEO阿波踊り集団「寶船」、外交関係樹立90周年事業として国立劇場・最大級カーニバルを巡る中米6ヶ国ツアーを完走
・幅40cm！狭いデスクでも設置ができる木製モニター台
・高火力ストーブと無煙グリルの二刀流！「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」
■JBL創立80周年を記念！300mm径3ウェイ・ブックシェルフ型スピーカー「JBL L100 Classic 80」
ハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランド「JBL」より、世界的なヒットモデル「L100 Classic」の後継機「L100 Classic Mk2」をベースに、フロントバッフルを含む全6面に美しいオーク・リアルウッドを採用した特別仕様の意匠と、限定シリアル番号入り記念プレートを備えたJBLブランド80周年記念モデル「JBL L100 Classic 80」を発売する。本モデルは、2026年3月上旬より全世界800セット、日本国内20セットのみの限定生産で、一部の専門店販路限定で発売する。※販売店に関しましては、ハーマンインターナショナル カスタマーサポートまでお問合せのこと
■USB-Cでの映像入力で画面を録画できる！パソコン不要のビデオキャプチャー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、USB-C映像入力のフルHD/60fps録画を、USB PD100W充電しながらmicroSDカードへ直接保存できるパソコン不要のビデオキャプチャー「400-MEDI054」を発売した。USB-Cケーブル1本の接続で、パソコンもいらず画面が録画できる。難しい操作は不要で録画ボタンを押すだけの操作だ。USB-C接続の映像出力（DP Altモード）に対応した機器に対応する。スマホ本体の画面録画機能は、録画処理の負荷で発熱や遅延が起きたり、保存先が端末ストレージで容量を圧迫しがちだ。本製品を使うことで、録画処理を本製品側で行い、データはmicroSDへ直接保存。プレイや操作に集中しながら、長時間の録画も安心して残せる。
■パソコン不要、メディアを挿すだけ！動画・写真をテレビ再生できるメディアプレーヤー
サンワサプライ株式会社は、パソコンを使わずにUSBメモリやSDカードのデータを再生できるメディアプレーヤー「MED-PL2K103（VESAマウント）」「MED-PL4K105（4K対応）」を発売した。映像出力はHDMI、RCAコンポジットの２種類に対応している。付属のHDMIケーブル、RCAコンポジットケーブルで出力できる。タイマー機能やオートプレイ機能を搭載し、テレビやプロジェクターでの手軽な映像再生を可能にする。デジタルサイネージや店舗での映像再生に最適だ。パソコン不要で、持ち運びや接続も簡単だ。展示会での動画再生、店頭でのプロモーション、役所での案内など様々な場所でのデジタルサイネージに活用できる。
■「購入する場所」から「体験し、記憶に残る場所」へ！PAPABUBBLE 吉祥寺店が“劇場型キッチン”併設店舗に
Craft Candy Theater「PAPABUBBLE/パパブブレ」は、東京・吉祥寺マルイに構える『PAPABUBBLE 吉祥寺店』をリニューアルし、開放感あふれる“キッチン付き店舗”として、2026年3月3日（火）にオープンした。キッチン付き店舗、関東8店舗目となる本店舗では、ブランドの代名詞である“目の前で飴が生まれる劇場体験”を吉祥寺で初めて展開。これまで東京では主に23区内でしか体験できなかった、職人によるキャンディづくりのライブパフォーマンスを、より身近な街・吉祥寺で楽しめる。
■発火しても炎を外に出さない！難燃性モバイルバッテリーケース
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、モバイルバッテリーの万が一の発火リスクに備えた、難燃性モバイルバッテリー「200-BAGINFP1SV（Sサイズ）」と「200-BAGINFP2SV（Mサイズ）」を発売した。本製品は、1層目シリコン加工ガラス繊維、2層目ガラス繊維、3層目難燃ファスナー、4層目難燃テープからなる4層構造を採用。高い耐熱性を実現し、万が一モバイルバッテリーが発火した場合でも火の拡大を抑制する。見えないリスクに備える構造設計で、持ち運び時の不安を軽減する。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・再春館製薬所が提案する『⾃然のちから×⾃⼰回復⼒＝「美活」』を体感！「美活カフェ 2026 at 東京ミッドタウン日比谷」プレス事前体験
・とろける季節を、召しあがれ！すき家「デミグラスチーズ牛丼」「おんたまデミグラスチーズ牛丼」
・NEO阿波踊り集団「寶船」、外交関係樹立90周年事業として国立劇場・最大級カーニバルを巡る中米6ヶ国ツアーを完走
・幅40cm！狭いデスクでも設置ができる木製モニター台
・高火力ストーブと無煙グリルの二刀流！「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」