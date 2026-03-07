犬を無視しなければならないタイミング

1.興奮して飛びついてくるとき

興奮して飛びついてくるときは、犬を無視しなければならないタイミングです。

犬の飛びつきは事故や怪我などトラブルの原因になります。過剰に興奮させないこと、飛びつかせないことが大事です。

無視をしなければならないタイミングである理由は、「飛びついても構ってもらうことはできないんだ」ということを理解してもらうためです。

より大事なことは「落ち着いていれば構ってもらうことができるんだ」ということを理解してもらうことです。

2.要求して激しく吠えるとき

要求して激しく吠えるときは、犬を無視しなければならないタイミングです。

吠えることを止めさせるために「うるさい！」「やめて！」などと大きな声を出してしまうと、犬をより興奮させてしまうことがあります。

また、吠えることをやめさせるために要求に応えていると、「吠えて要求すれば応えてもらうことができる」と、犬が間違った学習をしてしまうことがあります。

3.飼い主の気を惹きたくてイタズラをするとき

飼い主の気を惹きたくてイタズラをするときは、犬を無視しなければならないタイミングです。

構ってもらえるまで吠え続ける 物を噛んで音を立てる 物を落として音を立てる トイレシートを噛みちぎる スリッパをくわえて見せてくる

このような行動で飼い主の気を惹こうとすることがあります。

無視をしなければならないタイミングではありますが、物を口にくわえていること、トイレシートを噛みちぎることは、犬が誤飲や怪我をしてしまう恐れのある行為です。

4.拗ねて機嫌が悪いとき

拗ねて機嫌が悪いときは、犬を無視しなければならないタイミングです。

申し訳なさから構いたくなってしまうかもしれませんが、拗ねて機嫌が悪いとき、構われることで犬が強いストレスを感じることがあります。

とくにケージやベッドに入っているとき、テーブルの下に隠れているときは、声をかけたり体を撫でたりすることなく放っておいてあげましょう。

効果的なしつけのコツ

「おすわり」「待て」「伏せ」などの指示を出す

犬が興奮して飛びついてくるとき、無視では対処することができない場合、「おすわり」「待て」「伏せ」などの指示を出し、トラブルを防ぎましょう。

時間やタイミングをしっかり決める

要求して激しく吠えるとき、無視では対処することができない場合、「ダメ」「いけない」と、一言だけ声をかけましょう。

お散歩やおやつの要求をされて困っているのであれば、時間やタイミングをしっかり決めましょう。決められたとき以外に与えることが要求の原因になることがあります。

「ちょうだい（放せ）」のトレーニングをする

物を噛んだり噛みちぎったりして飼い主の気を惹こうとするときは、冷静な対応が求められます。犬が誤飲や怪我をしてしまう恐れがあるためです。

日頃から「ちょうだい（放せ）」のトレーニングをしましょう。しつけの基本中の基本です。誤飲誤食から犬を守ることができます。

まとめ

犬を無視しなければならないタイミングを4つ解説しました。

興奮して飛びついてくるとき 要求して激しく吠えるとき 飼い主の気を惹きたくてイタズラをするとき 拗ねて機嫌が悪いとき

無視をすることは直接的なしつけではありませんが、無視をすることで、過度に叱ったり、怒鳴ったりすることを防ぐことができます。

ただし、無視をすることだけでは対処することができない場合もあります。愛犬の様子や状況に合わせて見極めるようにしましょう。