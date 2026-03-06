東京高裁が旧統一教会に解散を命じたのは4日のことだった。昨年3月、東京地裁は教団が信者に巨額の献金を強いているとして文部科学省が解散命令を請求したことを受け、教団の解散を命じた。これに対して教団は即時抗告していたが、東京高裁は、地裁の決定を支持し、「信者らによる不法行為を防止するための実効性のある手段は解散以外に見当たらない」として、解散を命じた。

今後、教団の財産などを処分する「清算手続き」が本格的に始まるが、この手続きを行う清算人に選任された伊藤尚弁護士は同日夜、会見を開き、清算手続きには数百人の弁護士らが加わって、全国およそ300カ所の教団施設に調査に入ると説明。年単位の期間がかかるとの見通しを示した。ちなみに教団の総資産は2021年度末時点で約1136億円とされている。

一方、これから焦点となりそうなのが、2009年、旧統一教会が被害者への救済後、残る財産の移転先に指定した北海道帯広市の宗教団体「天地正教」だ。いったいどんな宗教法人なのか。

同教団のホームページなどによると、もともと仏教系の「天運教」が母体で初代教主は帯広の女性霊能者。弥勒菩薩が信仰の対象で、1956年に設立され、1987年に宗教法人格を取得。翌88年に天地正教に名称変更している。

「初代教主は94年に亡くなったのですが、その前から旧統一教会と接点があったようです。初代の死後、娘が2代目教主に就任し、96年に弥勒菩薩は旧統一教会の創始者である文鮮明氏だと宣言。それから天地正教の道場に旧統一教会の信者がやってくるようになったそうです。98年に2代目が教団を去り、その後は旧統一教会から来た人物が代表の座につくように。要するに旧統一教会に吸収された格好です。実際、天地正教は過去の民事裁判の判決で旧統一教会の指揮命令下にあると認定されたこともあります」（夕刊紙記者）

全国統一教会被害対策弁護団からは「余った財産が引き継がれれば、天地正教という別の宗教法人で引き続き同じような活動をしていくことが可能になる」との指摘がある一方、旧統一教会は天地正教との関係について、交流があることは認めつつ、指揮命令下にあることは否定している。

いずれにせよ、今後の清算手続きの行方が注目される。