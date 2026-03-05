シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルのブッフェ・ダイニング「グランカフェ」にて「長崎・佐賀グルメフェア」を開催中。

長崎マリオットホテル総料理長の榮岩雅幸氏を監修に迎え、海の幸に恵まれた長崎県と、豊かな大地が育む佐賀県、それぞれの地域に根付く食文化がブッフェスタイルで提供されています。

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「グランカフェ」長崎・佐賀グルメフェア

価格：※ソフトドリンクバー込み

・平日 ランチブッフェ：大人 5,400円／65歳以上 4,900円／小人(4〜12歳) 2,700円

・土日祝 ランチブッフェ：大人 6,500円／65歳以上 6,000円／小人(4〜12歳) 3,250円

・ディナーブッフェ：大人 8,000円／65歳以上 7,000円／小人(4〜12歳) 4,000円

※土日祝のみランチ90分、ディナー120分の利用制限があります

※「65歳以上」料金での利用は、年齢が分かる身分証明書の提示が必要です

開催期間：2026年3月1日（日）〜4月30日（木）

ブッフェメニュー例：

前菜：白鉄火巻き／真鯛のマリネ／ベジタブルクデュディテ／冷製五島うどんメイン：太麺皿うどん／佐賀牛カレー／長崎県産麦味噌ブイヤベース／長崎県産アジフライと自家製タルタルデザート：いちごさんのバターサンドケーキ／そのぎ茶プリン 桜餅仕立て

開催場所：シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル1F ブッフェ・ダイニング「グランカフェ」

詳細：https://grandcafe.sheratontokyobay.com/

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル1階の「グランカフェ」にて開催されている「長崎・佐賀グルメフェア」

長崎・佐賀の郷土料理を中心に、厳選された地元食材をふんだんに使用したメニューが、ブッフェスタイルで堪能できるフェアです。

前菜には、白身魚の繊細な旨みをシンプルに味わえる「白鉄火巻き」をはじめ、黄金色のあご出汁が香る「冷製五島うどん」など、素材の鮮度と持ち味を活かした料理が並びます。

メインの温製料理には、長崎ならではの麺文化を代表する「太麺皿うどん」や、ジューシーに揚げた「長崎県産アジフライ」が登場。

さらに、佐賀県が誇るブランド牛の旨みが溶け出した濃厚な「佐賀牛カレー」や、伝統の葉隠味噌のコクが魚介の出汁を引き立てる「長崎県産麦味噌ブイヤベース」など、二県それぞれの個性が共演する温かな逸品をラインナップ。

食後を彩るデザートには、佐賀県産いちご「いちごさん」の華やかな香りが広がるバターサンドケーキや、名産・そのぎ茶の香りを生かしたプリンなど、地域色豊かなメニューが提供されています。

監修：長崎マリオットホテル 総料理長 榮岩雅幸氏 プロフィール

長崎マリオットホテル 総料理長をつとめている、佐賀県嬉野市出身の榮岩雅幸氏。

35年にわたり国内外のレストランやラグジュアリーホテルで研鑽を積み、2023年より長崎マリオットホテル総料理長に就任されました。

地元の新鮮な素材を活かし、創造性に溢れる料理が提供されています。

開放的な空間で、春の訪れとともに西九州の美食を巡る贅沢な“食の旅”を楽しめるブッフェ。

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「グランカフェ」にて2026年4月30日まで開催されている「長崎・佐賀グルメフェア」の紹介でした☆

