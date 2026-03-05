丸亀製麺で「ぶっかけうどん」頼むと“無料”でもう一杯もらえるキャンペーン 温と冷の両方対象
讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、2026年3月11日（水）〜3月13日（金）の3日間限定で、「ぶっかけうどん」（並・大・得サイズのいずれか）を一杯購入すると、「ぶっかけうどん」並サイズが一杯無料になるキャンペーンを開催する。
つけだしにつけるのが面倒だと、うどんにだしをぶっかけたことからその名がついたともいわれる、本場・讃岐の定番「ぶっかけうどん」。シンプルにうどん本来の小麦の香りやコシを楽しめる、丸亀製麺創業以来の人気商品。うどんは“冷”を選ぶと、より一層コシの強さが楽しめるという。
だしは、北海道産の真昆布や厳選した混合節を使用し、数時間おきに丁寧に引く白だしに、“かえし”を加え、うどんのおいしさを引き立てる味わいに仕立てている。
また丸亀製麺では、無料で利用できる7種の薬味と1種のトッピングを用意している。「ぶっかけうどん」へのおすすめは、「青ねぎ」と「おろししょうが」。辛いものが苦手じゃなければ「しび辛ラー油」もおすすめだという。〈キャンペーン概要〉
「ぶっかけうどん」を注文でもう一杯「ぶっかけうどん（並）」が無料でもらえるキャンペーン
・対象商品
ぶっかけうどん 並、大、得
・期間
2026年3月11日（水）〜3月13日（金）
・実施店舗
全国の「丸亀製麺」
・価格
「ぶっかけうどん」（温）（冷）並440円、大630円、得820円
【注意事項】
※小サイズ、『丸亀お子さまもちもちセット』等、各種セットは対象外
※一杯無料でプレゼントのうどんは『ぶっかけうどん』並サイズのみ（サイズ変更などはできない）
※商品購入時に一杯無料分の『ぶっかけうどん』並サイズを提供
※一部実施していない店舗がある
※混雑状況により、一時的に提供できない場合や待つ場合もある
※うどん札は、購入した『ぶっかけうどん』分のみ
※うどん札、アプリクーポンとの併用可能
※本キャンペーンは店内飲食限定のキャンペーン。テイクアウトは対象外となる