ミツカンの「味ぽん」公式「X」アカウントが、ロッテのアイスクリーム「レディーボーデン」に味ぽんをかける様子を投稿しています。

【画像】え…ありなの…？ コチラが「おいしそうかも？」レディーボーデン×味ぽんの“見た目”です！（4枚）

味ぽん×レディーボーデン…どうなるの？

公式アカウントは「【レディーボーデン×味ぽん】やってみました！ ポイントは、しっっっっかり混ぜること！」とコメント。レディーボーデンの上に味ぽんをかけ、混ぜ合わせた写真を投稿しています。

驚きの組み合わせについて、「レディーボーデンはやわらかくて混ぜやすく、最終的にふわっふわの味ぽんアイスが完成します…」ともコメントしています。

X上では、投稿に対して「カルーアじゃなくて味ぽんですか！？」「えっ、ちょっと意外」「味ぽん…味ぽん！？」と驚く声が多数寄せられています。

「今度、試してみよっ」「自分では考えつかない組み合わせ…今度買って試すか…！」「味ぽん愛用してるからやってみよ！」「ポン酢好きなんで今度やってみます」「スイカに塩をかける理論の応用の、なかなかの上級レベルだと思います」といったコメントがある一方で、味の想像がつかず「怖い」という声も見られます。

ユーザーの「信じてるからな」というコメントに対し、公式アカウントは「し、信じてください…！」と返信しています。

味ぽんの公式アカウントは、過去にも「冬のアイスも、味ぽんが合います！」とバニラアイスに味ぽんをかける写真を投稿し、話題になりました。その反響を受け、ロッテから大量のレディーボーデンが贈られたことをきっかけに、「レディーボーデン×味ぽん」が実現しました。

実際に試した人からは、「だいぶ前からバニラアイスと味ぽん試してるけど、意外とおいしい」とのコメントも寄せられています。

