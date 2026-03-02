TVアニメ『MAO』4月4日より連続2クールで放送開始！ 新情報一挙公開
TVアニメ『MAO』が、2026年4月4日より連続2クールで毎週土曜23時45分から放送開始となることが発表された。さらにキービジュアル、PV第1弾、エンディングテーマアーティスト情報、追加キャラクター＆キャスト7名を公開、またPV第1弾にてオープニングテーマ＆エンディングテーマの一部音源、追加キャストボイスも公開。アニメ放送開始記念として、原作・高橋留美子による描き下ろし色紙も到着した。
『うる星やつら』・『めぞん一刻』・『らんま 1/2』・『犬夜叉』・『境界の RINNE』など、大ヒット作を生み出し続ける高橋留美子の最新作『MAO』。2019年より『週刊少年サンデー』（小学館）にて連載中。
大正時代を舞台に、陰陽師の青年・摩緒（まお）が、令和の時代から迷い込んだ少女・黄葉菜花（きばなのか）と出会い、900年に及ぶ ”呪い” に迫る、愛と憎しみのダークファンタジー×タイムスリップミステリー。TVアニメは2026年4月4日より連続2クールで毎週土曜23時45分より放送開始（※放送は変更となる場合がございます。）。犬夜叉シリーズを手掛けたサンライズによってアニメ化。
このたび、TVアニメ『MAO』が、2026年4月4日より連続2クールで毎週土曜23時45分より放送開始となることが決定。アニメーション制作は高橋留美子原作作品では『犬夜叉』・『犬夜叉 完結編』以来となる、サンライズが手掛ける。
そんな『MAO』のキービジュアルが公開された。摩緒、黄葉菜花、乙弥、百火、華紋が大胆な煽りアングルで描かれ、その背後には寿命を操る猫の妖、猫鬼が迫る躍動感あふれるビジュアルとなっている。
さらに、PV第1弾も公開。PV第1弾にて、新規カットはもちろん、オープニングテーマ・Kis-My-Ft2『HEARTLOUD』とエンディングテーマ・TRUE『呪愛』の一部音源、追加キャスト7名（乙弥：寺澤百花／不知火：興津和幸／魚住フナ：くまいもとこ／貂子：日笠陽子／紗那：清水理沙／幽羅子：上田麗奈／猫鬼：松山鷹志）のキャストボイスが公開となった。
そして原作・高橋留美子からは『MAO』のアニメ放送を記念して、描き下ろし色紙が到着している。
TVアニメ『MAO』は4月4日放送開始。お楽しみに。
原作／高橋留美子「MAO」（小学館「週刊少年サンデー」連載）
（C）高橋留美子／小学館／「MAO」製作委員会
