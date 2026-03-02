田端信太郎氏が断言「塩漬け株は宿便みたいなもの」損切りできない投資家に意識改革を要求
投資家の田端信太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「テスタさんとの動画でやっと目を覚ますメタプラ民たちww」と題した動画を公開。「もともと地獄にいることに気づいていないだけなんだよ」と、含み損を抱えながら現実を直視できない投資家心理を鋭く指摘した。
動画内で田端氏は、視聴者から寄せられた「テスタさんと田端さんでメタプラ民を更に地獄に叩き落とす動画ですね」というコメントに反応。これに対し、田端氏は笑みを浮かべつつも「地獄に叩き落とす」という表現を否定し、「もともと地獄にいるんだよ」と切り返した。さらに、投資は自己責任で行うものである点を強調し、「わざわざ自分から買ってるんだろ、メタプラを」と指摘。自らリスク資産を購入しておきながら苦しむ様子を「自分から望んでサウナに入っているようなものだよ」と独特の比喩で表現し、状況を客観視できていない投資家たちの矛盾を突いた。
続いて田端氏は、「テスタさんの動画見てついに塩漬けしてた株損切りました！すっきりしました」という別の視聴者からの報告を紹介。この決断に対し、田端氏は「本当すっきりだよ」と同意し、自身のポートフォリオにマイナス銘柄を残り続ける状態を「宿便みたいなものだ」と断じた。「ずっとマイナスのポートフォリオなんか入ってるの。叩き出した方がいいよ」と、精神衛生上も資金効率上も悪影響を及ぼす「塩漬け株」を直ちに処分すべきだと強い言葉で推奨した。
田端氏は終始、含み損を抱えることを生理的な不快感に例え、損切りこそが精神的な解放であると説いた。この動画内では視聴者の投稿として「すっきりしました」というコメントが紹介されており、田端氏の歯に衣着せぬ物言いが、決断を先送りにしてきた個人投資家の背中を押す形となっている。
