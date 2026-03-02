風間俊介、5月末で事務所退所の嵐・大野智に言及「どこにいてもあの人は多分カッコいい生き方をする」
【モデルプレス＝2026/03/02】俳優の風間俊介が3月2日、日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（月曜〜金曜あさ5時50分〜）に出演。5月31日をもって、株式会社STARTO ENTERTAINMENTを退所する嵐の大野智へ言及した。
【写真】嵐、5年ぶり5人でSNS登場
この日の番組では、大野の事務所退所の発表について報じた。かつて同じ事務所に所属していた風間は「僕の知っている大野智さんという人は、本当に探究者。ダンスだったり歌、趣味の釣りを本当に突き詰めていく人なんですよね」と大野の人柄に言及。さらに「これから自由な世界に行ったときに、大ちゃん（大野）が何を探求していくのかすごい気になりますし、どこにいてもあの人は多分カッコいい生き方をする人なので、楽しみです」と親しみを込めて思いを語った。
2月28日、大野は事務所の公式サイトを通じて「今年の5月31日嵐活動終了と共に事務所を退所する決断をいたしました」と発表。「14歳からこの世界に入り、約32年間、事務所の方々、そして関わってくださったすべての関係者スタッフの皆さま、長い間大変お世話になりました。ありがとうございました。そして何より、今まで応援してくださったファンの皆さま、ここまで活動してこれたのは皆さまのお陰です、感謝しかありません。本当にありがとうございました」と関係者とファンへの感謝をつづった。
嵐の活動終了後については「自分らしくマイペースに出来る事をやっていけたらと思っています」と明かし、「まずは、今年5月31日まで、5人全員で嵐を駆け抜けたいと思います。最後まで見守っていただけると嬉しいです」と伝えている。
嵐のラストツアーとなる「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」は、3月13日の北海道・札幌ドーム公演を皮切りに、全国5大ドームで全15公演開催。5月31日の東京ドーム公演をもって、グループとしての活動を終了する。（modelpress編集部）
風間俊介、退所発表の大野智に言及
